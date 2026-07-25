Nga tập kích khu triển lãm vũ khí ở Ukraine, Tổng thống Zelensky lên tiếng

Một phóng viên của AFP đã nhìn thấy ít nhất 5 thi thể được phủ bằng vải đen gần một trường bắn, nơi diễn ra sự kiện nói trên.

Theo mô tả của phóng viên AFP, các lều quảng cáo vẫn còn dựng bên trong sân của trường bắn, trong đó có trưng bày máy bay không người lái (UAV), và một màn hình vẫn tiếp tục chiếu video quảng cáo của một công ty vũ khí.

Lực lượng cứu hộ làm việc trong đống đổ nát của một số ngôi nhà sau vụ tấn công bằng tên lửa do Nga tiến hành ở một địa điểm không được tiết lộ thuộc tỉnh Kyiv của Ukraine vào ngày 24.7 Ảnh: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 24.7 khẳng định Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công vào khu triển lãm vũ khí, đồng thời nói thêm rằng cuộc triển lãm "đáng lẽ không nên diễn ra ở đó".

Tổng công tố Ukraine Ruslan Kravchenko đã tuyên bố mở cuộc điều tra hình sự để xác định "ai đã đưa ra quyết định tổ chức sự kiện... và liệu các rủi ro có được đánh giá đúng mức theo luật quân sự hay không".

Vụ tấn công đã gây ra phản ứng dữ dội từ nhiều người trong ngành công nghiệp quốc phòng và các quan chức Ukraine. Một số người cho rằng cuộc triển lãm đã được tổ chức kém.

Tại hiện trường, quan chức địa phương Alla Lakhmaniuk bày tỏ sự giận dữ, nói với AFP rằng chính quyền thành phố không cấp phép cho cuộc trưng bày vũ khí nói trên. "Mọi người đều rất bức xúc vì một sự kiện như thế lại được tổ chức ngay cạnh khu dân cư… Những sự kiện như thế phải được tổ chức ở nơi an toàn", bà Lakhmaniuk nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 24.7 tuyên bố quân đội Nga đã tấn công một cuộc triển lãm UAV của Ukraine, là loại thiết bị được sử dụng trong các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự sâu bên trong lãnh thổ Nga, theo Đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định tham gia cuộc triển lãm có "các nhà phát triển và sản xuất UAV hàng đầu, đại diện của Bộ Tư lệnh lực lượng hệ thống không người lái thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine, và các thành viên của các cơ quan tình báo Ukraine trực tiếp lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga".

Cuộc tập kích mới diễn ra sau một loạt vụ tấn công bằng UAV của Ukraine trong tuần này nhắm vào 3 kho hàng thuộc nhà bán lẻ trực tuyến lớn Wildberries của Nga, khiến 8 dân thường thiệt mạng và hơn 80 người bị thương, theo RT.

Cả hai bên đều phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường trong cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm qua.