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Thế giới

Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc gặp kín với Tổng thống Trump

Khánh An
Khánh An
Sau cuộc gặp kín tại Washington D.C., Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc cấp phép sản xuất tên lửa Patriot cũng như khôi phục tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột với Nga.
Tổng thống Zelensky hé lộ nội dung cuộc gặp kín với Tổng thống Trump- Ảnh 1.

Ông Trump (người ngồi bên phải) và ông Zelensky tại cuộc gặp hôm 28.7

ẢNH: AFP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay ông đã gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28.7 (giờ địa phương) để thảo luận việc tăng cường sản xuất vũ khí của Ukraine, cũng như nỗ lực ngoại giao tiếp tục nhằm chấm dứt xung đột với Nga.

"Đó là một cuộc gặp tốt đẹp. Tổng thống Trump và tôi đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và một số ý tưởng khác có thể hữu ích. Chúng tôi cũng nói về ngoại giao, điều quan trọng là phải khôi phục tiến trình ngoại giao. Các nhóm của chúng tôi sẽ sắp xếp chi tiết về việc liên lạc tiếp theo", trang The Kyiv Independent ngày 29.7 dẫn lời ông Zelensky cho biết.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc gặp kín giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra trong khoảng một giờ.

Hãng AP dẫn lời thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết cả cuộc gặp giữa ông Trump với ông Zelensky và cuộc gặp riêng sau đó giữa Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đều "tích cực và hiệu quả".

Sau cuộc gặp, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov cho biết Kyiv và Washington đã nhất trí "tăng cường quá trình đàm phán ở mọi cấp độ".

"Hai bên đã thảo luận thực chất về các bước ngoại giao và an ninh cần thiết để mang lại một nền hòa bình công bằng. Cùng với các đối tác Mỹ, chúng tôi hiểu rõ sự cần thiết phải chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt và một cách công bằng", theo ông Budanov.

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Ukraine diễn ra trong bối cảnh cả Ukraine và Nga đều tăng cường các chiến dịch không kích tầm xa.

Ukraine đã mở rộng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng quân sự, hậu cần và các mục tiêu chiến lược nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào các thành phố của Ukraine, liên tục nhắm mục tiêu vào Kyiv và các trung tâm khác.

Trong khi đó, Ukraine tiếp tục đối diện với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn Patriot, hệ thống có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Ông Zelensky đến Mỹ cũng để dự lễ tang cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người có quan điểm ủng hộ mạnh mẽ đối với Ukraine.

Trong chuyến thăm chớp nhoáng kéo dài một ngày tới Washington, ông Zelensky đã đăng trên mạng xã hội rằng ông đã gặp các quan chức của Lockheed Martin để thảo luận về việc hợp tác sâu rộng hơn với hãng vũ khí Mỹ về sản xuất quốc phòng và trao đổi công nghệ.

Sau đó, trong một cuộc gặp với các thượng nghị sĩ Mỹ tại Điện Capitol, ông Zelensky một lần nữa nhấn mạnh lý do Ukraine cần hệ thống tên lửa Patriot, cũng như một dự luật cấm vận toàn diện để gia tăng áp lực lên Nga, theo các nguồn tin.

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