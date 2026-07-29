Chiến sự Ukraine ngày 1.616: Hội đàm tổng thống Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng

Kyiv và Moscow đẩy mạnh tấn công tầm xa

Đêm 27.7 rạng sáng 28.7, vùng thủ đô Moscow của Nga đối mặt một trong những đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất trong 2 năm qua.

"Từ 20 giờ 30 đêm 27.7 đến 6 giờ 30 sáng 28.7, hơn 390 UAV đã bay về hướng vùng thủ đô Moscow. Đa số bị lực lượng phòng không Nga vô hiệu hóa trước khi đến được thành phố. 81 UAV địch bị phá hủy trong lúc tiếp cận Moscow", Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin viết trên Telegram.

TASS dẫn lời Tỉnh trưởng vùng Moscow Andrey Vorobyov cho biết UAV đã làm hư hại nhà cửa ở thị trấn Chekhov và làng Vaulovo.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đã tấn công 2 tàu của Ukraine, gồm một tàu vận chuyển khí tài quân sự trên biển Đen và một tàu đang neo tại cảng Mykolaiv.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Nga không kích khắp Ukraine

Về phần mình, giới chức Ukraine hôm 28.7 ghi nhận Nga đã triển khai không kích khắp Ukraine, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 69 người bị thương trong vòng 24 giờ, theo The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine thống kê Nga đã phóng 131 UAV trong đợt tấn công xuyên đêm 27.7 đến rạng sáng hôm sau. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố bắn hạ 107 UAV trên các khu vực miền bắc, miền nam, miền trung và miền đông nước này.

Tỉnh trưởng tỉnh Chernihiv Viacheslav Chaus cập nhật trên Telegram rằng UAV Gerbera của Nga đã bắn trúng một trạm xăng tại thị trấn Kholmy, khiến một người bị thương.

Những khu vực khác cũng trúng đòn tập kích từ Nga là Donetsk, Kherson, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Sumy.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Phần Lan đóng một phần không phận vì nguy cơ UAV lạc hướng

Ảnh chụp đoạn hàng rào biên giới Phần Lan - Nga ở Imatra (Phần Lan) ảnh: reuters

Trong lúc Nga và Ukraine không kích nhau bằng UAV, quân đội Phần Lan hôm 28.7 thông báo đóng cửa một phần không phận và hạn chế hoạt động hàng hải ngoài khơi bờ biển phía nam, gần biên giới với Nga vì lo ngại UAV bay lạc vào lãnh thổ.

Theo Reuters, không ít UAV Ukraine trên đường tấn công các mục tiêu tại Nga đã bay lạc vào không phận Phần Lan, Estonia, Latvia và Lithuania trong năm nay, làm dấy lên lo ngại xung đột ở Ukraine có thể lan sang khu vực biên giới phía bắc của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Người phát ngôn quân đội Phần Lan cho biết nước này đã triển khai các biện pháp nhằm ứng phó nguy cơ UAV bay lạc vào khu vực, cho phép các cơ quan chức năng thi hành những biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân.

Ukraine thời gian qua đang đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào Nga bằng UAV tầm xa. Kyiv và các thành viên NATO đổ lỗi cho Nga là bên gây nhiễu khiến một số UAV Ukraine bay chệch hướng vào không phận NATO. Còn Moscow cáo buộc Ukraine cố tình điều khiển UAV vượt qua biên giới.

Cuộc gặp lãnh đạo Mỹ - Ukraine tại Nhà Trắng

Tổng thống Zelensky rời Nhà Trắng sau cuộc gặp với ông Trump hôm 28.7 ảnh: reuters

Tổng thống Zelensky đã đến Nhà Trắng cho cuộc hội đàm mới nhất với người đồng cấp Trump.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra vào thời điểm cả Ukraine lẫn Nga đều tăng cường các đợt tấn công tầm xa, trong khi các nỗ lực ngoại giao do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa đạt được đột phá cho phép chấm dứt xung đột.

Trong cuộc gặp mới nhất, ông Zelensky muốn Mỹ tiếp tục cung cấp vũ khí có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo, và thảo luận những biện pháp khôi phục tiến trình ngoại giao liên quan đến nỗ lực ngừng bắn.

"Ưu tiên số một của chúng tôi là phòng thủ tên lửa đạn đạo và hợp tác chiến lược với Mỹ", ông Zelensky phát biểu trên X sau khi đến Mỹ.