Úc chi thêm 3,2 tỉ USD đóng tàu ngầm hạt nhân

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles hôm nay 24.7 nói rằng khoản đầu tư bổ sung 4,6 tỉ AUD tại một xưởng đóng tàu ở thành phố Osborne thuộc bang Nam Úc, "chứng tỏ rằng AUKUS đang đi đúng hướng và đang được thực hiện", theo AFP.

Phó thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles phát biểu trước báo chí ở Singapore vào ngày 31.5 Ảnh: AFP

"Khoản đầu tư này là một bước quan trọng khác trong việc xây dựng năng lực chủ quyền mà Úc sẽ cần để đóng, vận hành, bảo trì và duy trì hạm đội tàu ngầm tương lai của chúng tôi", ông Marles nhấn mạnh.

Theo thỏa thuận AUKUS năm 2021, Úc sẽ nhận được 3 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân từ Mỹ. Úc và Anh sau đó sẽ đóng một lớp tàu ngầm mới vào thập niên 2040.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã vấp phải sự giám sát chặt chẽ về việc liệu tốc độ đóng tàu ngầm chậm chạp ở Mỹ và Anh có khiến Úc thiếu hụt những tàu cần thiết hay không.

Hải quân Mỹ có 24 tàu ngầm lớp Virginia, nhưng các xưởng đóng tàu của Mỹ đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng mục tiêu sản xuất 2 tàu mới mỗi năm.

Theo thỏa thuận ban đầu, Úc dự kiến sẽ nhận được 2 tàu ngầm đã qua sử dụng và một tàu ngầm mới, nhưng vào tháng 5, Bộ trưởng Marles xác nhận rằng cả 3 tàu giờ đây đều sẽ là tàu đang hoạt động trong Hải quân Mỹ.

Khi được hỏi tại sao Canberra giờ đây chỉ nhận tàu ngầm đã qua sử dụng, ông Marles ngày 31.5 nói với các phóng viên rằng việc này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn. Dự án AUKUS dự kiến sẽ tiêu tốn của Canberra tới 250 tỉ USD trong 30 năm tới.