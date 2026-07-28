Nga quyết kiểm soát Donbass, Ukraine xác định nhiều mục tiêu mới

Phát biểu khi gặp các binh sĩ hải quân tại TP.Saint Petersburg, nhà lãnh đạo Nga dự báo Ukraine sẽ mất các vùng lãnh thổ này, "có thể không vào ngày mai hoặc ngày kia, mà là một năm, 2 năm, 10 năm hay 15 năm". Bên cạnh đó, ông Putin bác bỏ việc Nga khơi mào cuộc chiến với Ukraine, khi cho rằng đó là động thái phản ứng trước sự thù địch của Kyiv với sự ủng hộ của phương Tây.

Tổng thống Ukraine đến Mỹ

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hay nước này vừa cập nhật danh sách các mục tiêu ưu tiên, nhằm tấn công tầm xa chống lại Nga. Phát biểu sau cuộc gặp với giới lãnh đạo quân sự, ông Zelensky cho biết những hệ thống phòng không Nga chủ yếu tập trung quanh Moscow, các dinh thự chính phủ, cầu Crimea và Saint Petersburg. Do đó, nhiều cơ sở then chốt khác trên khắp nước Nga giờ đây dễ bị tấn công bởi những vũ khí tầm xa của Ukraine, theo trang The Kyiv Independent ngày 27.7 dẫn lời nhà lãnh đạo.

Viết trên X, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine vừa tấn công một cảng xuất khẩu của Nga ở vùng Rostov, cũng như cơ sở dầu ở các vùng Yaroslavl và Udmurtia vào khuya 26.7. Ở chiều ngược lại, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này đã tấn công 2 tàu vận tải quân sự tại thành phố cảng Mykolaiv của Ukraine. Một quan chức tại Mykolaiv cho hay Nga tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào hạ tầng cảng ngày 26 và 27.7, khiến một người thiệt mạng và 3 tàu dân sự bị hư hại.

Binh sĩ Ukraine bắn rơi máy bay không người lái của Nga tại vùng Donetsk Ảnh: AP



