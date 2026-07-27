Ông Zelensky mong chờ đòn bẩy mới

Theo ABC News, chuyến thăm Washington D.C của nhà lãnh đạo Ukraine được thực hiện nhân dịp ông dự tang lễ cố thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, một đồng minh thân thiết với Kyiv. Bên cạnh đó, giới quan sát đánh giá đây là thời điểm để ông Zelensky củng cố quan hệ hợp tác với Mỹ, đồng thời cam kết về sự ổn định chính trị, quân sự trong cuộc xung đột với Nga, sau khi chính phủ Ukraine vừa có đợt cải tổ nội các sâu rộng.

Ông Zelensky gặp ông Trump tại Mỹ hồi tháng 12.2025 ẢNH: AP

Ngay trước thềm chuyến đi, ông Zelensky thông báo đã chỉ đạo các cơ quan tình báo Ukraine chia sẻ cho Mỹ những thông tin quan trọng về vai trò của Nga trong chiến sự Trung Đông, dù Nhà Trắng chưa phản hồi thông tin này.

Ngoài ra, The Hill dẫn lời Tổng thống Zelensky tiết lộ 2 bên đang lên kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất UAV tại Mỹ. Ông khẳng định đây là thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai bên, kết hợp giữa quy mô sản xuất của Mỹ và công nghệ UAV đã được thực nghiệm của Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev có cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 25.7. Trong đó, ông Tokayev bày tỏ mong muốn các bên đóng băng chiến sự Ukraine và ngồi lại đàm phán. Dù vậy, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov dẫn tuyên bố của Tổng thống Putin nêu rằng "việc đóng băng xung đột hiện không khả thi do lập trường của Ukraine". Kyiv và Moscow cương quyết không nhân nhượng trong vấn đề lãnh thổ, khiến mọi triển vọng đàm phán đến nay vẫn bế tắc.