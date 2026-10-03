Đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine xuất hiện thương vụ dầu mỏ tỉ USD

Theo The New York Times ngày 3.10, thương vụ này liên quan mạng lưới mỏ dầu, nhà máy lọc dầu và trạm xăng của Lukoil tại nhiều quốc gia. Tập đoàn này từng định giá khối tài sản quốc tế của mình khoảng 20 tỉ USD, song giá trị và cấu trúc cuối cùng của thương vụ hiện chưa rõ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) bắt tay đặc phái viên Mỹ Jared Kushner tại Điện Kremlin ngày 5.9.2026 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu vấn đề Lukoil trong cuộc gặp ngày 5.9 tại Điện Kremlin với 2 đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner. Một nguồn tin cho hay ông Putin coi việc hoàn tất thương vụ là cách cho thấy Nga vẫn có thể nối lại hoạt động kinh doanh với Mỹ. Phía Mỹ được cho là đã đồng ý xem xét, coi đây vừa là biện pháp tạo thiện chí với Điện Kremlin, vừa có khả năng góp phần hạ giá năng lượng toàn cầu.

Nhóm đang theo đuổi việc mua tài sản Lukoil có sự tham gia của tỉ phú Mỹ Todd Boehly, các nhà đầu tư Trung Đông từng có quan hệ kinh doanh với ông Kushner hoặc gia đình ông Witkoff, cùng Tập đoàn tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC).

Ông Boehly, đồng sở hữu đội bóng chày Los Angeles Dodgers, từng đóng góp tổng cộng 2 triệu USD cho các hoạt động chính trị và lễ nhậm chức liên quan Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Một bên khác trong thương vụ có liên hệ với 2 doanh nhân Qatar Moutaz Al-Khayyat và Ramez Al-Khayyat. Hai người từng hợp tác với ông Kushner và bà Ivanka Trump (con gái Tổng thống Trump) trong dự án khu nghỉ dưỡng hạng sang trị giá hàng tỉ USD tại Albania.

Một quỹ đầu tư ở Abu Dhabi do ông Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, Cố vấn An ninh quốc gia UAE, kiểm soát cũng được cho là có vai trò quan trọng. Ông Al Nahyan có quan hệ đầu tư với cả công ty tiền số World Liberty Financial của gia đình ông Trump và công ty đầu tư do ông Kushner thành lập.

Theo The New York Times, mạng lưới quan hệ này làm dấy lên câu hỏi về khả năng xung đột lợi ích trong quá trình Mỹ xem xét thương vụ. Tuy nhiên, hiện không có dấu hiệu cho thấy ông Kushner hay ông Witkoff sẽ trực tiếp hưởng lợi tài chính từ việc mua bán tài sản Lukoil. Phát ngôn viên của ông Witkoff cũng bác bỏ nghi vấn xung đột lợi ích, khẳng định ông không có lợi ích tài chính trong thương vụ.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ xác nhận ông Witkoff và ông Kushner đã tham gia đàm phán các điều khoản liên quan phần đầu tư của chính phủ liên bang, nhằm bảo đảm Washington nhận được khoản thanh toán trả trước đáng kể và quyền hưởng lợi nhuận.

DFC cho rằng việc tham gia thương vụ có thể tăng cường an ninh kinh tế Mỹ, hỗ trợ chính sách đối ngoại và góp phần giảm giá năng lượng. Cơ quan này cũng cho rằng việc chuyển các tài sản chiến lược của Lukoil sang các nhà đầu tư phương Tây có thể củng cố an ninh năng lượng cho các đồng minh của Mỹ.

Lukoil buộc phải tìm người mua cho danh mục tài sản quốc tế sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt tập đoàn này. Nhiều bên từng bày tỏ quan tâm, trong đó có Chevron và Tập đoàn đầu tư Carlyle. Carlyle đạt thỏa thuận sơ bộ với Lukoil hồi tháng 1, song quá trình phê duyệt tại Mỹ sau đó đình trệ.

Trong bối cảnh đó, nhóm do ông Boehly dẫn đầu nổi lên như một trong những ứng viên đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh mua tài sản Lukoil.

Theo The New York Times, Mỹ nắm vai trò then chốt đối với thương vụ do Bộ Tài chính Mỹ kiểm soát việc thực thi và miễn trừ các lệnh trừng phạt. Nếu được chấp thuận, một số tài sản của Lukoil có thể được gỡ khỏi các hạn chế hiện hành, qua đó làm tăng đáng kể giá trị của chúng. Ở phía Nga, dù Lukoil về danh nghĩa là doanh nghiệp tư nhân, quyết định cuối cùng về một thương vụ quy mô lớn như vậy được cho là khó tách khỏi Điện Kremlin.

Việc hồ sơ Lukoil xuất hiện trong các cuộc trao đổi Mỹ - Nga cho thấy yếu tố kinh tế ngày càng đan xen với tiến trình đàm phán về Ukraine. Ông Witkoff và ông Kushner lâu nay lập luận rằng triển vọng khôi phục quan hệ kinh tế với phương Tây có thể tạo thêm động lực để Nga nhượng bộ trong các vấn đề liên quan xung đột Ukraine.