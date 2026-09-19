Ông Trump nói con trai đã hoàn trả chi phí tiệc cưới do doanh nhân Nga tài trợ

Trong bài đăng trên tài khoản Instagram ngày 14.9, con trai cả của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Donald Trump Jr. và vợ mới cưới Bettina Trump xác nhận "người bạn thân thiết" Umar Kremlev đã "hào phóng tổ chức 2 đêm tiệc tuyệt vời" tại Bahamas vào tháng 5 để mừng cho cặp đôi, theo AFP.

Ông Donald Trump Jr. cùng vợ là Bettina bước xuống từ chiếc Không lực một của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sân bay ở thủ đô Dublin của Ireland vào ngày 12.9 Ảnh: AFP

Món quà xa hoa đó đã làm dấy lên những câu hỏi về vấn đề đạo đức và ảnh hưởng từ nước ngoài.

Khi được một phóng viên AFP hỏi liệu việc con trai mình nhận món quà nói trên có phù hợp hay không, Tổng thống Trump trả lời: "Việc đó hoàn toàn được phép, nhưng theo tôi hiểu thì [Donald Trump Jr.] đã trả lại tiền cho người đó. Tôi cho rằng một người bạn đã tổ chức tiệc cưới cho con tôi. Chuyện đó rất phổ biến; tôi từng nghe nhiều người tổ chức tiệc cưới cho người khác. Bản thân tôi cũng từng tổ chức nhiều bữa tiệc".

Khi bị hỏi dồn về việc ông Donald Trump Jr. trước đó chưa từng đề cập chuyện hoàn tiền cho ông Kremlev, Tổng thống Trump đáp: "Khi nghe chuyện này, tôi đã hỏi và con tôi trả lời: "Không, con đang trả lại tiền cho ông ấy, bố à", và chuyện đó đã xảy ra một thời gian rồi, nên tôi nghe nói là [Donald Trump Jr.] đã hoàn tiền cho người bạn đó".

Con trai ông Trump nhận 'món quà cưới hào phóng' từ doanh nhân Nga

Thông tin về việc tài trợ tiệc cưới lần đầu xuất hiện sau khi trang điều tra ProPublica đưa tin ông Kremlev là người thanh toán hóa đơn, với số tiền lên tới hàng trăm ngàn USD.

Vào thời điểm đó, Tổng thống Trump nói rằng ông không quen biết ông Kremlev. Ông đã không tham dự đám cưới của con trai cả do bận rộn với các cuộc thảo luận về cuộc xung đột với Iran.

Ông Kremlev, hiện là người đứng đầu Hiệp hội Quyền Anh quốc tế (IBA), đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin trao tặng huân chương "Hữu nghị" vào tháng 4.2026, theo thông cáo báo chí của IBA.