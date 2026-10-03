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    Thế giớiKinh tế thế giới

    G7 xả kho dự trữ dầu diesel, ông Trump hứa không cấm xuất khẩu

    Vi Trân
    Vi Trân
    Mỹ và các đồng minh thuộc G7 đã đồng ý 'xả' 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp để đối phó việc gián đoạn nguồn cung và khủng hoảng giá hiện tại.

    "Trên cơ sở các cam kết đã được thực hiện, chúng tôi sẽ triển khai các cam kết của mình thông qua việc phối hợp giải phóng 100 triệu thùng dầu dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA)", nhóm G7 cho biết trong một tuyên bố chung ngày 2.10, theo Reuters. Các nước cũng cam kết không áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu năng lượng.

    G7 xả kho dự trữ dầu diesel, ông Trump hứa không cấm xuất khẩu- Ảnh 1.

    Các bể chứa tại nhà máy lọc dầu Klesch ở Gelsenkirchen (Đức)

    ẢNH: AP

    Tuyên bố được đưa ra sau cuộc họp khẩn của các lãnh đạo G7 do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập. Cuộc đối thoại tập trung vào việc phối hợp phản ứng trước tình trạng giá nhiên liệu tăng vọt giữa các nền kinh tế G7 khác gồm Anh, Canada, Đức, Ý, Nhật Bản và Mỹ.

    Mỹ đã dẫn đầu một chiến dịch gây sức ép buộc Liên minh châu Âu (EU) phải mở kho dự trữ khẩn cấp, nếu không, Washington sẽ cấm xuất khẩu dầu diesel. Lệnh cấm như vậy có thể làm sụt giảm mạnh nguồn cung sang châu Âu - khu vực vốn ngày càng phụ thuộc vào dầu diesel của Mỹ - và có nguy cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế cho khối này.

    Cuộc xung đột Iran đã làm gián đoạn nguồn cung dầu diesel từ Trung Đông, châm ngòi cho đợt xả kho dự trữ khẩn cấp lớn nhất từ trước đến nay với quy mô 400 triệu thùng vào tháng 3, dưới sự điều phối của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA).

    Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol tuần này cho biết các thành viên đã cung cấp ra thị trường khoảng 2/3 khối lượng dầu trong thỏa thuận 400 triệu thùng đó.

    Hiện chưa rõ bao nhiêu phần trong số lượng dầu thuộc thỏa thuận mới lần này sẽ được lấy từ phần còn lại của thỏa thuận hồi tháng 3.

    Tuyên bố cho biết việc mở kho dầu sẽ bắt đầu ngay lập tức và kéo dài trong 4 tháng, với một lượng lớn dầu diesel sẽ được các thành viên G7 và các đối tác tung ra thị trường trong vòng 20 ngày.

    Ông Trump dọa cấm xuất khẩu dầu diesel, thế giới báo động

    Ông Trump đang nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu đang tăng cao trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng trước khi lên đường tới tiểu bang Alabama, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không áp đặt lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel. Ông cho biết kế hoạch này thực tế chưa bao giờ được đưa ra xem xét nghiêm túc, mặc dù trong 2 tuần qua, ông đã nhiều lần nói rằng lệnh cấm như vậy đang được cân nhắc và ông ủng hộ ý tưởng này.

    "Châu Âu có lượng lớn dầu diesel và họ sẽ đóng góp đáng kể cho nỗ lực chung của thế giới, cũng như chúng tôi vậy. Chúng tôi sẽ không thực hiện lệnh cấm xuất khẩu. Chúng tôi sẽ làm những gì cần phải làm", ông Trump nói.

    Theo AFP, giá dầu diesel tại Mỹ và châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục trong những tuần gần đây, cùng với lệnh cấm xuất khẩu do Nga, một nhà sản xuất lớn, áp đặt để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào các cơ sở nhiên liệu, cũng góp phần gây áp lực lên thị trường toàn cầu.

    Giá năng lượng tăng vọt tại khu vực đồng euro trong tháng 9, đẩy lạm phát lên 3,8%, mức cao nhất trong 3 năm.

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