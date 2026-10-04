Thủ tướng Đức đến Kyiv giữa bom đạn, Nga tuyên bố tăng cường không kích Ukraine

Ông Merz (phải) và ông Zelensky tại tòa nhà Viện Hàn lâm khoa học Ukraine hôm 4.10 ẢNH: REUTERS

Những tiếng còi báo động không kích và tiếng nổ vang lên tại thủ đô Kyiv của Ukraine vào ngày 4.10, khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đến gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky với cam kết ủng hộ Ukraine và kêu gọi Nga chấm dứt các cuộc tấn công đang ngày càng leo thang.

Thủ tướng Merz đã công bố gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 1 tỉ euro cùng một gói hỗ trợ năng lượng cho Ukraine.

Cùng đi với một bộ trưởng cấp cao và một số lãnh đạo doanh nghiệp, ông Merz cho biết chuyến thăm "chứng tỏ rằng chúng tôi sẽ không bị khuất phục". "Chúng tôi cũng sẽ không nao núng trước một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) diễn ra ngay trong lúc đang có mặt tại đây", Reuters dẫn lời ông phát biểu.

Hai nhà lãnh đạo đã đến thăm tòa nhà Viện Hàn lâm khoa học Ukraine bị hư hại nặng nề. Ít nhất 2 người đã thiệt mạng tại đây trong một vụ tấn công bằng UAV vào tuần trước, khi Nga không kích vào trung tâm Kyiv bằng những đợt tấn công dồn dập và dai dẳng nhất kể từ khi cuộc chiến bùng nổ năm 2022.

"Từ thời điểm này, tôi chỉ có thể nhắc lại một lần nữa: ông Putin, hãy chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này", Thủ tướng Merz nhắc đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và bày tỏ việc sẵn sàng đàm phán và thảo luận để chấm dứt cuộc chiến.

Phát biểu trong cuộc họp báo khi đứng cạnh ông Merz, Tổng thống Zelensky nói rằng Tổng thống Putin đang cố gắng làm suy yếu sức kháng cự của Ukraine bằng việc leo thang không kích Kyiv và các thành phố khác.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Kyiv và những khu vực khác của Ukraine, nhằm đáp lại tuyên bố của Tổng thống Zelensky trong một cuộc phỏng vấn về việc sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này sẽ tăng cường tấn công vào các cơ sở quân sự, các cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng liên quan tại Kyiv cũng như những nơi khác ở Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters được công bố hôm 3.10, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ đẩy mạnh tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm đáp trả chiến dịch không kích mới của Nga, nhưng khẳng định sẽ không nhắm mục tiêu vào dân thường.