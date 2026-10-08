Mỹ - Nga tính chuyện hồi sinh dòng khí đốt qua Nord Stream

Theo Reuters ngày 8.10 dẫn 5 nguồn thạo tin, các cuộc trao đổi có sự tham gia của ông Kirill Dmitriev - cố vấn thân cận của Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang tham gia các nỗ lực thúc đẩy giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner và đặc phái viên của Tổng thống Nga Kirill Dmitriev (từ phải sang) gặp gỡ tại Điện Kremlin ngày 5.9.2026

ẢNH: REUTERS

Theo 2 nguồn tin, ông Dmitriev và ông Kushner đã gặp nhau tại Moscow và New York trong những tuần gần đây. Hiện chưa rõ đường ống Nord Stream được thảo luận cụ thể đến mức nào tại các cuộc gặp, nhưng khả năng khôi phục dòng khí đốt Nga sang châu Âu với sự tham gia của nhà đầu tư Mỹ vẫn nằm trong chương trình nghị sự.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết: "Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải được phía Nga đàm phán với Tập đoàn tài chính phát triển quốc tế Mỹ (DFC) và Bộ Tài chính Mỹ, đồng thời phải mang lại lợi ích cho người nộp thuế và doanh nghiệp Mỹ". Tuy nhiên, một quan chức khác nói với Reuters rằng "gần đây không có cuộc thảo luận nào về Nord Stream".

Hồi tháng 9, ông Dmitriev, người từng vận động cho việc nối lại xuất khẩu khí đốt Nga sang Đức, đã gặp đại diện Bộ Năng lượng và Bộ Tài chính Mỹ để trao đổi về những dự án năng lượng tiềm năng giữa 2 nước.

Ý tưởng nêu trên hiện đối mặt nhiều trở ngại. Nord Stream đang chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), trong khi Đức khẳng định không muốn tái khởi động tuyến đường ống. Phát ngôn viên Bộ Kinh tế và Năng lượng Đức cho biết nước này đã tìm được các nguồn cung thay thế và việc đưa Nord Stream trở lại hoạt động sẽ cần sự chấp thuận của chính phủ.

Trước khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022, Đức phụ thuộc lớn vào khí đốt Nga. Sau đó, dòng khí qua Nord Stream bị đình chỉ và hệ thống đường ống bị hư hại nghiêm trọng trong các vụ nổ dưới biển Baltic hồi tháng 9.2022.

Nhiều nước châu Âu, đặc biệt Ba Lan và các quốc gia Baltic, cũng phản đối khả năng nối lại quan hệ năng lượng quy mô lớn với Nga. Nghị sĩ Đức Michael Kellner cảnh báo một thỏa thuận như vậy có nguy cơ khiến châu Âu "phải trả giá đắt", trong khi lợi nhuận có thể được chia sẻ giữa phía Mỹ và Nga.

Cấu trúc sở hữu cũng là một trở ngại. Gazprom nắm cổ phần chi phối tại công ty vận hành Nord Stream, trong khi phần còn lại thuộc các doanh nghiệp châu Âu. Theo Reuters, một số cổ đông Đức muốn giữ lại phần vốn để duy trì ảnh hưởng trong trường hợp Gazprom bán cổ phần.

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Các cuộc thảo luận về Nord Stream diễn ra song song với những trao đổi rộng hơn về hợp tác kinh tế Nga - Mỹ. Sau các cuộc gặp tại Moscow, ông Kushner từng nói tại Kyiv rằng giá năng lượng tăng cao do xung đột và cho rằng những "thỏa thuận thịnh vượng" có thể tạo thêm động lực cho hòa bình.

Theo The New York Times, ông Kushner và ông Dmitriev cũng đang thảo luận khả năng bán các tài sản quốc tế của tập đoàn dầu khí Nga Lukoil, từ nhà máy lọc dầu đến mạng lưới trạm xăng. Theo kế hoạch, DFC cùng các nhà đầu tư Qatar và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có thể tham gia mua tài sản, trong khi Mỹ xem xét dỡ bỏ một số hạn chế liên quan.

Lukoil, Gazprom và ông Dmitriev chưa bình luận về các thông tin trên.