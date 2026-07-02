Giới công tố Đức cáo buộc Ukraine ra lệnh phá hoại đường ống Nord Stream

Vụ phá hoại đường ống Nord Stream vào năm 2022 đã phá hủy 3 trong số 4 đường ống dẫn khí dưới đáy biển Baltic thuộc tuyến đường năng lượng chính nối Nga với Đức.

Ảnh chụp ngày 28.9.2022 từ máy bay của Lực lượng Tuần duyên Thụy Điển cho thấy khí gas thoát ra từ một vụ rò rỉ trên đường ống dẫn khí Nord Stream 1, trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển trên biển Baltic Ảnh: AFP

Chính phủ Ukraine luôn phủ nhận việc ra lệnh phá hủy các đường ống này và cũng chưa có bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tuy nhiên, thông tin được công bố hôm 1.7 cho hay các công tố viên Đức đã truy tố bị can người Ukraine Serhii Kuznetsov với cáo buộc đã chỉ huy một nhóm thợ lặn trong chiến dịch phá hoại đường ống Nord Stream, theo AFP. Ông Kuznetsov bị bắt khi đang đi nghỉ ở Ý vào mùa hè năm ngoái và bị dẫn độ về Đức vào tháng 11.2025.

Trong một tuyên bố hôm nay nêu chi tiết các cáo buộc, trong đó có tội danh tội ác chiến tranh nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dân sự, các công tố viên Đức khẳng định ông Kuznetsov là "một sĩ quan trong quân đội Ukraine" và ông này cùng các quân nhân khác đã hành động "theo lệnh của chính quyền Ukraine".

Trong khi đó, luật sư bào chữa người Ý của bị can Kuznetsov là ông Nicola Canestrini hôm nay đã bác bỏ "những luận điểm yếu kém của bên công tố" và lập luận rằng việc kết tội là "không thể".

Cũng theo luật sư Canestrini, giới chức Đức đã yêu cầu dẫn độ ông Kuznetsov từ Ý với các tội danh nhẹ hơn, trong đó có phá hoại, và chỉ sau đó mới bổ sung thêm cáo buộc tội ác chiến tranh nghiêm trọng hơn, theo AFP.

Khi được hỏi về các cáo buộc hôm 1.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói với các phóng viên rằng "chúng tôi chưa chính thức nhận được tất cả các chi tiết, ít nhất là tôi chưa xem chúng... Hiện tại, còn quá sớm để nói".