Đức truy tố công dân Ukraine trong vụ nổ đường ống Nord Stream

Bản cáo trạng đối với bị can Serhii K. đã được tống đạt vào ngày 1.7, Reuters đưa tin cùng ngày, dẫn thông tin từ hãng luật Menaker (Đức) - đơn vị bào chữa cho bị can. Hãng luật không tiết lộ nội dung cụ thể của các cáo buộc.

Tuy nhiên, truyền thông Đức cho biết các công tố viên cáo buộc ông Serhii K. tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng dân sự, gây ra vụ nổ và phá hủy các công trình. Văn phòng Công tố Liên bang Đức từ chối bình luận.

Ông Serhii K. là người đầu tiên bị truy tố liên quan nghi án phá hoại tuyến đường ống Nord Stream.

Bị can Serhii K. được cảnh sát Đức áp giải sau phiên tòa hồi tháng 11.2025 ẢNH: REUTERS

Vụ phá hoại đường ống ở biển Baltic

Quyết định truy tố đưa một trong những nghi án phá hoại nhạy cảm nhất về mặt chính trị tại châu Âu tiến gần hơn đến giai đoạn xét xử.

Theo các tài liệu về lệnh bắt giữ, các thông cáo trước đây của cơ quan công tố và quyết định giam giữ do Tòa án Công lý liên bang ban hành vào tháng 12.2025, các công tố viên cho rằng ông Serhii K. đã tham gia điều phối một nhóm người sử dụng thuyền buồm Andromeda để đặt thuốc nổ lên các đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 gần đảo Bornholm (Đan Mạch) tại biển Baltic vào tháng 9.2022.

Đây là những tuyến đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu, trong đó Nord Stream 2 chưa vận hành.

Các công tố viên và tòa án cho rằng thủy thủ đoàn của Andromeda gồm một điều phối viên, một thuyền trưởng, bốn thợ lặn biển sâu và một chuyên gia chất nổ. Theo cáo buộc, ông Serhii K. giữ vai trò điều phối viên và trưởng nhóm trên tàu, chứ không trực tiếp lặn hoặc phụ trách chất nổ.

Bị can đã phủ nhận mọi liên quan đến vụ việc.

Khí ga nổi lên từ đường ống Nord Stream 2 sau vụ nổ hồi năm 2022 ẢNH: REUTERS

Các vụ nổ đã làm tê liệt tuyến vận chuyển khí đốt quan trọng từ Nga sang châu Âu chỉ vài tháng sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine. Sự cố này càng làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, đặc biệt ảnh hưởng nặng nề đến Đức, trong bối cảnh châu Âu dần tẩy chay năng lượng Nga vì chiến sự Ukraine.

Các tòa án Đức xác định vụ án thuộc thẩm quyền xét xử của nước này vì các đường ống bị hư hại kết thúc tại Lubmin thuộc bang Mecklenburg-Vorpommern (Đức). Đồng thời, các đường ống bị phá hoại đã tác động trực tiếp đến an ninh năng lượng và an toàn nội địa của Đức.

Theo hồ sơ tòa án được trích dẫn trong quyết định giam giữ, ông Serhii K. là một công dân Ukraine và là sĩ quan của một đơn vị lực lượng đặc nhiệm Ukraine vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Tên của bị can không được công khai đầy đủ theo quy định bảo vệ quyền riêng tư của Đức. Tuy nhiên, truyền thông Ukraine nêu rõ người này tên Serhii Kuznietsov.

Người này bị bắt tại Ý vào tháng 8.2025 và bị dẫn độ sang Đức vào tháng 11 cùng năm. Sau đó, một thẩm phán đã kích hoạt lệnh bắt giữ do phía Đức ban hành.

Ông Kuznietsov đang bị giam tại thành phố Hamburg và sẽ hầu tòa tại đó.

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Phản ứng của Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Dublin (thủ đô của CH Ireland) ngày 1.7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói còn quá sớm để bình luận chi tiết về cáo buộc đối với ông Kuznietsov. Nhà lãnh đạo cho biết sẽ liên lạc với Đức về vụ án này, theo The Kyiv Independent.

Trước đó, các quan chức Ukraine bày tỏ lo ngại về điều kiện giam giữ ông Kuznietsov trong khi chính phủ nước này bác bỏ mọi liên quan đến nghi án phá hoại.

Ba Lan cũng bắt một công dân Ukraine tên Volodymyr Z. trong nghi án này vào tháng 9.2025 nhưng tòa án sở tại không chấp nhận dẫn độ người này sang Đức. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho hay người này đã được thả.

Các nước Đan Mạch và Thụy Điển cũng từng mở cuộc điều tra đối với vụ việc nhưng sau đó đóng hồ sơ vào năm 2024 mà không truy cứu trách nhiệm người nào.