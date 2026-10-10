Phương Tây tìm lối thoát cho xung đột Ukraine

Theo kế hoạch, hai đặc phái viên Mỹ Jared Kushner và Steve Witkoff sẽ có 2 ngày thảo luận với phái đoàn Ukraine cùng các cố vấn an ninh từ châu Âu.

Tổng thống Zelensky gặp đặc phái viên Kushner và Witkoff tại Kyiv ngày 6.9 ẢNH: AFP

Nội dung cuộc gặp bao gồm việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, kế hoạch tái thiết kinh tế sau xung đột và những vấn đề liên quan khác. Theo trang Axios, hai đặc phái viên Mỹ đã gặp Tổng thống Donald Trump vào ngày 8.10 để trình bày đề xuất mới nhất, cũng như lắng nghe chỉ đạo từ chủ nhân Nhà Trắng trước thềm đàm phán.

Một nguồn tin tiết lộ các nước châu Âu đang bày tỏ sự lo ngại với Washington về tình trạng giá năng lượng leo thang. "Tất cả đều lo lắng về một mùa đông khó khăn sắp tới nếu chiến sự không dừng lại. Do đó, Mỹ đang nỗ lực đóng vai trò trung gian nhằm tạo ra một đề xuất chung", nguồn tin cho hay. Ý tưởng tạm ngừng tấn công vào các cơ sở năng lượng có thể được cân nhắc, song việc thuyết phục cả Kyiv và Moscow cùng đồng thuận vẫn là một bài toán khó.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Washington muốn làm trung gian cho một vòng đàm phán mới với sự góp mặt của cả phía Ukraine và Nga, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10. Điện Kremlin hồi tháng 9 cũng để ngỏ khả năng tiến hành các cuộc đàm phán ba bên, dù các vòng đối thoại trước đây chưa mang lại bước tiến cụ thể do các bên vẫn bất đồng quan điểm.