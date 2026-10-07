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    Thế giới

    Ukraine triển khai súng robot AI săn UAV

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    Ukraine bắt đầu triển khai các tháp súng robot tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) tại Kyiv nhằm đánh chặn máy bay không người lái (UAV) phản lực tốc độ cao của Nga, trong bối cảnh nước này thiếu hụt tên lửa phòng không, theo AFP ngày 6.10.

    Đại tá Yuri Ignat, phát ngôn viên không quân Ukraine, cho biết các tháp súng được lắp đặt trên cầu, sử dụng hệ thống quan sát quang học kết hợp AI để tự động phát hiện và tấn công mục tiêu. 

    Theo ông, hệ thống đã bắn hạ một số UAV Nga, bao gồm cả Geran-5 - mẫu UAV mới có kích thước lớn, tốc độ cao và khó đánh chặn hơn các mẫu trước đây. Tuy nhiên, ông Ignat thừa nhận hệ thống chỉ có tầm tác chiến hơn 1 km và hiệu quả phụ thuộc vào điều kiện hoạt động cũng như góc tiếp cận của mục tiêu.

    Ukraine triển khai súng robot AI săn UAV - Ảnh 1.

    Súng robot tích hợp AI tại Kyiv ngày 1.10

    Ảnh: AFP

    Theo ông Ignat, các tiêm kích vẫn đảm nhận phần lớn nhiệm vụ đánh chặn UAV phản lực Nga, nhưng tình trạng thiếu tên lửa khiến phi công đôi khi phải sử dụng pháo trên máy bay để tiêu diệt mục tiêu.

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