Trung Quốc lần đầu điều UAV WZ-7 đến gần bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

UAV WZ-7 tại Triển lãm Hàng không Chu Hải ở Trung Quốc vào năm 2024 ẢNH: AFP

Tờ South China Morning Post ngày 28.9 đưa tin Trung Quốc lần đầu triển khai UAV trinh sát tầm cao WZ-7 tới Biển Đông, tham gia tập trận gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp.

Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) thông báo rằng họ đã tiến hành các hoạt động diễn tập chung giữa Không quân và Hải quân tại vùng biển và không phận xung quanh bãi cạn này vào ngày 28.9.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết UAV WZ-7 đã tham gia tập trận và hoạt động cùng nhiều loại máy bay chiến đấu cất cánh từ các sân bay khác nhau. Đây là lần đầu tiên có xác nhận chính thức về việc triển khai WZ-7, còn được gọi là Tường Long (Xianglong), trong hoạt động thực tế.

"WZ-7 cung cấp thông tin tình báo bằng hình ảnh và có thể được sử dụng cho cả trinh sát chiến lược và chiến thuật. Nhiệm vụ chính của nó bao gồm trinh sát biên giới, tuần tra trên lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế cũng như giám sát các khu vực trọng điểm", theo CCTV.

WZ-7 lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại Triển lãm hàng không Chu Hải vào năm 2021. Vào tháng 1.2023, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết một chiếc WZ-7 đã bay qua eo biển Miyako, nằm ở phía tây nam Okinawa.

Theo các thông số kỹ thuật của Tập đoàn Công nghiệp hàng không Trung Quốc, đơn vị thiết kế chiếc UAV này, WZ-7 có chiều dài 14 m, chiều cao 3,9 m và sải cánh 22,8 m. UAV này có thể đạt độ cao hơn 18.000 m, tầm hoạt động hơn 4.500 km và có thể bay liên tục trong hơn 6,5 giờ.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên vào năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.