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Thế giới

Quân đội Trung Quốc huấn luyện tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc đã tiến hành một cuộc huấn luyện chung giữa hải quân và không quân tại bãi cạn Scarborough hôm nay 31.7, theo Tân Hoa xã.

Trong tuyên bố, Chiến khu Nam bộ thông báo cuộc tập luyện nói trên nhằm kiểm tra và nâng cao năng lực tác chiến thực tế của các lực lượng.

Quân đội Trung Quốc huấn luyện tác chiến tại bãi cạn Scarborough ở Biển Đông - Ảnh 1.

Một con tàu được Lực lượng Tuần tra Bờ biển Philippines xác định là tàu của Hải quân Trung Quốc xuất hiện gần bãi cạn Scarborough vào ngày 15.6

Ảnh: AFP

Bãi cạn Scarborough cũng là nơi Philippines tuyên bố có chủ quyền. Đại sứ quán Philippines tại Bắc Kinh chưa phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận về cuộc diễn tập mới của quân đội Trung Quốc.

Hôm 31.7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố kiên quyết phản đối và không bao giờ chấp nhận việc Philippines thiết lập các "đường cơ sở" xung quanh bãi cạn Scarborough, gọi động thái này là "bất hợp pháp, vô hiệu".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra tuyên bố trên sau khi Manila đã nộp hải đồ chính thức về bãi cạn Scarborough lên Liên Hiệp Quốc, lập luận động thái này nhằm củng cố cơ sở pháp lý cho các quyền lợi biển của mình theo luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 31.7 khẳng định hải đồ này thể hiện các đường cơ sở thông thường của bãi cạn Scarborough, cũng như giới hạn ngoài của lãnh hải (12 hải lý) và vùng tiếp giáp lãnh hải (24 hải lý) theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Trung Quốc, Philippines đụng độ trên Biển Đông, Mỹ lên tiếng

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên vào năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

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