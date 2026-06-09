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Thế giới

Philippines phản đối Trung Quốc về cấu trúc mới gần bãi cạn Scarborough

Văn Khoa
Văn Khoa
09/06/2026 20:54 GMT+7

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 9.6 thông báo đã chính thức phản đối Trung Quốc về một 'cấu trúc đang nổi' mới bị phát hiện gần bãi cạn Scarborough đang tranh chấp ở Biển Đông, theo AFP.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Philippines Analyn Ratonel hôm nay xác nhận rằng Manila đã phản đối cấu trúc mới nói trên, được cho là nằm ở lối vào một đầm phá từng được ngư dân Philippines sử dụng.

Bà Ratonel nói với các phóng viên trong một nhóm trên ứng dụng nhắn tin rằng Manila "đã thực hiện các hành động ngoại giao thích hợp, chẳng hạn như gửi một số công hàm phản đối chính thức, chống lại cấu trúc này".

Philippines nói đã phản đối Trung Quốc về cấu trúc mới gần bãi cạn Scarborough - Ảnh 1.

Ảnh chụp ngày 15.2.2024 cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc (trái) và các nhân viên thuộc Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc trên xuồng cao su gần một rào chắn nổi ở lối vào bãi cạn Scarborough trên Biển Đông

Ảnh: AFP

Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Tham mưu trưởng quân đội Philippines Romeo Brawner nói với một đài truyền hình thuộc chính phủ nước này rằng máy bay của Không quân Philippines đã phát hiện một công trình có 6 người ở trên đó và dường như là một cột ăng-ten.

"Chúng tôi sẽ không cho phép lặp lại những gì đã xảy ra trong quá khứ khi họ ban đầu dựng lên một công trình nhỏ và sau đó nó phát triển thành một đảo nhân tạo", ông Brawner nói, dường như ám chỉ đến những rạn san hô trong khu vực mà Trung Quốc đã biến thành đảo nhân tạo, theo AFP.

"Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra ở bãi cạn Scarborough", ông Brawner nhấn mạnh, đồng thời tuyên bố sẽ tăng cường tuần tra trên không và trên biển để giám sát các diễn biến trong khu vực.

Trong khi đó, Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila nhắc lại tuyên bố "không thể tranh cãi" của Bắc Kinh rằng Scarborough là một phần "lãnh thổ cố hữu" của Trung Quốc, theo AFP.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên vào năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

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