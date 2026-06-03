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Thế giới

Philippines điều tra thông tin có cấu trúc mới trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
03/06/2026 20:53 GMT+7

Một lực lượng đặc nhiệm của Philippines ngày 3.6 thông báo họ đang điều tra thông tin về một cấu trúc mới được cho là nằm trên bãi cạn Scarborough đang tranh chấp ở Biển Đông, theo Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro nói với các phóng viên bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore hôm 30.5 rằng ông đã nhận được thông tin sơ bộ về sự hiện diện của cấu trúc mới trên bãi cạn Scarborough.

Philippines điều tra thông tin công trình mới được xây trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông - Ảnh 1.

Ảnh chụp từ trên không cho thấy bãi cạn Scarborough ở Biển Đông vào ngày 15.2.2024

Ảnh: AFP

"Tôi vẫn chưa biết đó là gì... Thỉnh thoảng, họ đặt phao và những thứ khác ở đó. Có thể là thứ gì đó từ bên ngoài trôi dạt vào bãi cạn", ông Teodoro cho biết thêm.

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP. Từ năm 2012, Trung Quốc đã duy trì việc triển khai liên tục các tàu hải cảnh và dân quân biển trong khu vực.

Cả Bộ trưởng Teodoro lẫn lực lượng đặc nhiệm của Philippines về Biển Đông đều không cung cấp thêm chi tiết, nhưng nhóm giám sát hàng hải Sealight có trụ sở tại Mỹ hôm 2.6 đã chia sẻ hình ảnh cho thấy một công trình dường như nằm gần lối vào bãi cạn Scarborough.

Lực lượng đặc nhiệm của Philippines về Biển Đông cho hay các cơ quan chính phủ liên quan đang xác minh công trình được cho là mới xuất hiện trên bãi cạn Scarborough bằng các công cụ giám sát. Lực lượng này nhấn mạnh Philippines vẫn kiên định bảo vệ các quyền hàng hải của mình và tuân thủ luật pháp quốc tế.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức khi được Reuters yêu cầu bình luận.

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