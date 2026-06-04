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Thế giới

Cấu trúc lạ trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông đã biến mất

Vi Trân
Vi Trân
04/06/2026 20:18 GMT+7

Cấu trúc lạ xuất hiện trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông được phát hiện gần đây đã biến mất theo hình ảnh vệ tinh mới nhất.

Các bức ảnh chụp từ vệ tinh ngày 27, 28 và 29.5 của hãng Vantor cho thấy một cấu trúc lạ nghi là phao hoặc bè tại bãi cạn Scarborough, ngoài ra còn có một rào chắn bắc ngang qua trong những bức ảnh ngày 27 và 29.5, theo Reuters.

Cấu trúc lạ trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông đã biến mất - Ảnh 2.

Ảnh vệ tinh chụp ngày 27.5 cho thấy cấu trúc nghi là bè tại bãi cạn Scarborough trên Biển Đông

ẢNH: REUTERS

Nhóm theo dõi hàng hải SeaLight tại Mỹ ngày 2.6 đăng ảnh chụp ngày 28.5 cho thấy một vật thể nhỏ, phản chiếu ánh sáng, có thể dễ dàng được nhận ra trên bãi đá gần lối vào vùng nước bên trong bãi cạn.

SeaLight cho rằng các bằng chứng gợi ý đây là một vật thể cố định chứ không phải là hiện tượng quang học tạm thời.

Tuy nhiên, cấu trúc lạ này đã biến mất trong ảnh chụp vệ tinh của Vantor ngày 1.6.

Cấu trúc lạ trên bãi cạn Scarborough ở Biển Đông đã biến mất - Ảnh 1.

Ảnh vệ tinh ngày 30.5 cho thấy cấu trúc lạ tại bãi cạn

ẢNH: REUTERS

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên hồi năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP. Từ năm 2012, Trung Quốc đã duy trì việc triển khai liên tục các tàu hải cảnh và dân quân biển trong khu vực.

Bên lề Đối thoại Shangri-La tại Singapore hôm 30.5, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro cho biết đã nhận được thông tin sơ bộ về sự xuất hiện của cấu trúc lạ tại bãi cạn Scarborough trong khi một lực lượng đặc trách của Philippines nói đang điều tra.

Phía Trung Quốc chưa bình luận về những thông tin trên. Theo Reuters, quân đội và hải cảnh Trung Quốc đã tuần tra tại khu vực bãi cạn Scarborough trong ngày 31.5, ngay sau khi Philippines và Mỹ tập trận 5 ngày tại cùng khu vực.

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