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Thế giới

Tàu, máy bay Trung Quốc theo dõi Mỹ - Philippines tập trận gần bãi cạn Scarborough

Văn Khoa
Văn Khoa
Quân đội Trung Quốc đã điều tàu và máy bay đến Biển Đông trong giai đoạn diễn ra cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Philippines ở vùng biển gần bãi cạn Scarborough vào cuối tuần qua, theo South China Morning Post.

Quân đội Trung Quốc (PLA) cho biết đã điều tàu và máy bay đến khu vực trên một ngày sau khi Manila thông báo 4 tàu Trung Quốc đã giám sát cuộc tập trận chung Mỹ - Philippines gần bãi cạn tranh chấp Scarborough. Thông tin này đã được truyền thông Philippines đưa hôm nay 29.6, theo tờ South China Morning Post.

Trung Quốc điều tàu, máy bay khi Mỹ - Philippines tập trận ở Biển Đông - Ảnh 1.

Một tàu hộ vệ của Chiến khu Nam bộ thuộc quân đội Trung Quốc trong một cuộc tập trận gần đây

Ảnh: Chụp màn hình Eng.chinamil.com.cn

Theo đài truyền hình ABS-CBN của Philippines, vào cuối tuần qua, một tàu hộ vệ tên lửa dẫn đường Type 054B mang số hiệu 555 và ba tàu hải cảnh Trung Quốc đã theo dõi hoạt động hợp tác hàng hải song phương (BMCA) do Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) và hải quân, tuần duyên Philippines tiến hành cách bãi cạn Scarborough 93 km.

Ngoài ra, Đài ABS-CBN đưa tin tàu BRP Antonio Luna của Hải quân Philippines và các tàu tuần duyên BRP Melchora Aquino và BRP Capones đã tiến hành cuộc tập trận với tàu USCG Charles Moulthrope và USCG Emlen Tunnell từ ngày 27-28.6.

PLA không trực tiếp xác nhận việc theo dõi cuộc tập trận Mỹ - Philippines. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Chiến khu Nam bộ thuộc PLA hôm nay nói rằng PLA đã tổ chức các cuộc tuần tra trên không và trên biển thường lệ ở Biển Đông vào cuối tuần qua, nhưng không nêu chi tiết, theo South China Morning Post.

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Mỹ và Philippines về thông tin 4 tàu Trung Quốc đã giám sát cuộc tập trận chung gần bãi cạn Scarborough.

Philippines phản đối Trung Quốc về cấu trúc mới gần bãi cạn Scarborough

Trung Quốc giành quyền kiểm soát bãi cạn Scarborough ở Biển Đông từ Philippines sau đợt đối đầu căng thẳng giữa tàu hai bên vào năm 2012. Bãi cạn này nằm cách đảo chính Luzon của Philippines 240 km về phía tây và cách đảo Hải Nam của Trung Quốc gần 900 km, theo AFP.

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