Cảm giác ra sao trong máy bay phản lực rơi 4.000 mét trong 30 giây?

Huấn luyện viên bay Alberto Paduanelli đã mô phỏng lại sự cố gần đây của hãng hàng không flydubai trên thiết bị mô phỏng bay để chỉ ra một điểm khác biệt mấu chốt.

Ông cho biết: “Việc lao xuống 16.000 feet trong 30 giây sẽ tạo cảm giác như bạn đang ở trên một chiếc tàu lượn siêu tốc có độ dốc cực lớn. Tuy nhiên, điểm khác biệt là khi đi tàu lượn, bạn biết chuyện gì đang xảy ra. Bạn biết mình đang đi lên và giờ thì đang lao xuống. Còn khi sự việc xảy ra đột ngột, nếu không thắt dây an toàn, bạn sẽ cảm nhận được lực G âm tác động lên cơ thể. Cơ thể bạn thực sự sẽ bị nhấc bổng khỏi ghế khi máy bay lao xuống".

Huấn luyện viên bay Alberto Paduanelli mô phỏng lại sự cố gần đây của hãng hàng không flydubai trên thiết bị mô phỏng bay ẢNH: REUTERS

Một thảm họa đã được ngăn chặn vào ngày 30.9) sau khi hành khách và phi hành đoàn khống chế được cơ phó trên chuyến bay flydubai số 1073. Người này đã dùng rìu tấn công cơ trưởng trong một hành động mà giới chức Israel cho là âm mưu cố tình làm rơi chiếc máy bay đang chở hơn 170 hành khách và thành viên phi hành đoàn. Trong thời điểm xảy ra sự cố, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 đã lao xuống hơn 4.000 mét chỉ trong vòng 30 giây.

Khi sử dụng thiết bị mô phỏng để tái hiện sự cố, ông Paduanelli cho biết hệ thống lái tự động của máy bay đã ngắt kết nối trước khi cú lao xuống bắt đầu, khiến máy bay tăng tốc nhanh chóng và vượt quá giới hạn tốc độ cho phép về mặt kết cấu.

Máy bay được thiết kế và thử nghiệm để chịu được tải trọng khí động học lớn, nhưng ông Paduanelli nhận định rằng việc lao xuống ở tốc độ cao trong thời gian dài có thể gây ra áp lực cực lớn lên khung máy bay. Bộ phận bánh lái đuôi của chiếc máy bay thuộc hãng flydubai – một bộ phận điều khiển bay quan trọng giúp duy trì hướng bay – đã bị hư hại, nhưng phi hành đoàn vẫn có thể quay trở lại sân bay Tabuk và hạ cánh an toàn.

"Tôi cho rằng việc không có bộ phận nào khác bị gãy rời - ngoài bánh lái đuôi - quả thực là một điều kỳ diệu. Ví dụ, phần cánh máy bay phải trải qua quá trình kiểm tra rất nghiêm ngặt trong khâu sản xuất. Khi máy bay lao xuống, cánh phải chịu những luồng lực tác động rất mạnh; tôi nghĩ rằng nếu tình trạng đó tiếp diễn, có thể cánh đã bị tách rời khỏi thân máy bay. Thực tế là trong quá khứ từng xảy ra những vụ tai nạn mà máy bay đã vỡ tan ngay trên không trung trước khi chạm đất", ông Paduanelli giải thích.

Một nguồn tin nắm rõ vụ việc tiết lộ với Reuters rằng viên phi công phụ được xác định là Hammam al-Hammami, một công dân Oman. Cơ quan chức năng của UAE chưa có xác nhận cụ thể.