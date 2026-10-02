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    Ông Trump đề cập nghi vấn Iran liên quan vụ tấn công trên chuyến bay flydubai
    VideoThế giới

    Ông Trump đề cập nghi vấn Iran liên quan vụ tấn công trên chuyến bay flydubai

    La Vi - Trí Đỗ

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải chịu phản ứng mạnh mẽ nếu nước này bị xác định có liên quan vụ tấn công trên chuyến bay flydubai đến Israel.


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