Đến năm 2030, vận hành 3 khu thử nghiệm bay UAV cấp quốc gia

Kết luận nêu rõ, đến năm 2030, đưa vào vận hành 3 khu thử nghiệm bay cấp quốc gia và tối thiểu 1 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm quốc gia về phương tiện bay không người lái (UAV).

Thiết bị bay không người lái vận chuyển thuốc men được triển khai thí điểm từ Bệnh viện đa khoa Đức Giang đến trạm y tế phường ẢNH MINH HỌA: VPG-HM

Đến năm 2045, kinh tế không gian tầm thấp trở thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, một trong những động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế, có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực, đóng góp khoảng 1,5% GDP quốc gia, góp phần đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Phấn đấu tỷ lệ nội địa hóa các dòng UAV chủ lực phục vụ sản xuất đạt trên 30 - 40% vào năm 2030, đạt trên 85% vào năm 2045.

Bộ Chính trị yêu cầu hoàn thiện pháp luật, xây dựng mô hình quản trị quốc gia đối với không gian tầm thấp. Trong đó, năm 2027, xây dựng và hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hạ tầng, thiết bị, công nghệ quản lý phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế; nâng cao năng lực thử nghiệm, kiểm định, chứng nhận và đánh giá sự phù hợp.

Nhà nước giữ vai trò định hướng, dẫn dắt thị trường ban đầu thông qua cơ chế đặt hàng, thí điểm, ứng dụng trong khu vực công; đồng thời, khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại hóa UAV.

Đồng thời, cần tăng cường đầu tư hạ tầng, nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp không gian tầm thấp và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hợp tác quốc tế.



