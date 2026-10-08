Hàn Quốc quyết định triệu hồi đại sứ tại Ukraine sau tranh cãi lộ mật

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và người đồng cấp Ukraine Zelensky ảnh: reuters

"Chính phủ quyết định triệu hồi đại sứ tại Ukraine", AFP hôm nay 8.10 dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Thông báo nói thêm chính phủ Hàn Quốc hy vọng mọi vấn đề còn tồn tại giữa hai nước sẽ được giải quyết trong tinh thần hữu nghị, và sẽ tiếp tục tham vấn với phía Ukraine để đạt được mục tiêu này.

Đại sứ quán Ukraine chưa phản hồi yêu cầu bình luận về quyết định mới của Seoul.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Ukraine trở nên căng thẳng từ tháng 9, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai thông tin về việc chuyển giao các tù binh Triều Tiên cho Hàn Quốc.

Việc triệu hồi đại sứ cũng diễn ra vài ngày sau khi có tin hơn 176.000 tấn nhiên liệu, chủ yếu là dầu diesel, được vận chuyển từ Hàn Quốc sang Nga trong hai tháng 7 và 8. Thông tin này làm dấy lên cáo buộc Seoul đang hỗ trợ Moscow trong giai đoạn thiếu nhiên liệu.

Những tranh cãi xung quanh việc Tổng thống Zelensky công bố thông tin về các tù binh cũng làm phức tạp thêm tình hình, nhất là trong lúc Ukraine đang hy vọng có thể nhận thêm trang thiết bị quân sự từ Seoul.

Tính đến thời điểm hiện tại, Hàn Quốc vẫn chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine vì nước này có quy định không hỗ trợ quân sự đối với các nước đang có xung đột.

Trước đó, Seoul cũng triệu đại sứ Ukraine và cảnh báo có thể tiến hành những bước đi tiếp theo dù không nói rõ là biện pháp gì.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng yêu cầu Ukraine chính thức xin lỗi về vụ tiết lộ thông tin liên quan đến các tù binh Triều Tiên.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga gọi vụ việc trên là "một sự hiểu lầm ngoại giao".