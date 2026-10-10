Ông Trump bất ngờ dỡ cấm vận dầu diesel Nga, ông Zelensky bất mãn

Tờ Politico ngày 10.10 đưa tin chính quyền Tổng thống Trump bất ngờ tuyên bố tạm thời dỡ bỏ các lệnh cấm vận với dầu diesel của Nga.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho biết vừa có một cuộc thảo luận thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin, trong đó Moscow đồng ý cung cấp hàng trăm ngàn tấn nhiên liệu cho Mỹ và toàn cầu. Ngay sau đó, Bộ Tài chính Mỹ đã cấp phép nhập khẩu dầu diesel của Nga cho đến tháng 4.2027.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại bang Alaska (Mỹ) hồi tháng 8.2025 ẢNH: REUTERS

“Hai bên nhất trí rằng Nga sẽ lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ngoài ra, dựa trên tình trạng các nhà máy lọc dầu diesel của nước này, Nga sau đó sẽ tiếp tục bàn giao 3 triệu tấn dầu diesel trong thời gian ngắn”, ông Trump viết.

Quyết định này được xem là nỗ lực của chính quyền ông Trump nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu, phần nào tăng cao do hệ quả từ xung đột Trung Đông và chiến sự Nga - Ukraine, khi các bên tập kích vào cơ sở năng lượng.

Động thái từ Washington đã khiến Kyiv bất bình. Trả lời phỏng vấn trang Axios, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi thỏa thuận nói trên “không công bằng và thiếu trung thực”. Ông cho rằng quyết định nới lỏng cấm vận “chẳng khác nào một món quà sinh nhật dành cho Tổng thống Nga Vladimir Putin”, giúp Nga có thêm nguồn lực để kéo dài xung đột.

Đáng chú ý, thông báo của ông Trump được đưa ra đúng thời điểm hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đang họp với phái đoàn đàm phán Ukraine tại bang Florida. Phía Mỹ hoàn toàn không hé lộ về thỏa thuận với Nga trong suốt quá trình đàm phán.

Nhà lãnh đạo Ukraine lập luận rằng việc nới lỏng cấm vận chỉ hợp lý nếu đổi lại được một thỏa thuận ngừng nhắm vào cơ sở năng lượng của nhau vào mùa đông. Bất chấp sự thất vọng, ông Zelensky vẫn thừa nhận Kyiv không thể thiếu vai trò trung gian của Mỹ.

Về phía Nga, ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Putin phụ trách về đầu tư và hợp tác kinh tế, đăng lại tuyên bố của ông Trump kèm theo bình luận: “Tổng thống Putin và Tổng thống Trump vừa có cuộc điện đàm thành công. Hợp tác năng lượng và kinh tế giữa Nga và Mỹ sẽ tiếp tục và mang lại lợi ích cho thị trường toàn cầu”.