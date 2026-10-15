Nga tố Ukraine tấn công UAV vào nhà máy lọc dầu, Kyiv bác bỏ

Nga ngày 14.10 cáo buộc Ukraine đã sử dụng máy bay không người lái tấn công hai nhà máy lọc dầu trên lãnh thổ Nga, đồng thời cáo buộc Kyiv vi phạm "lệnh ngừng bắn về năng lượng" do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố.

Các hãng tin Nga dẫn lời Phó thủ tướng phụ trách năng lượng Alexander Novak cho biết: "Hôm nay, chính quyền Kyiv đã tấn công hai nhà máy lọc dầu tại các khu vực Saratov và Ryazan".

Ông Dmytro Lytvyn, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bác bỏ cáo buộc này và gọi đó là tin giả. Ông cho biết các địa điểm khác gồm một trung tâm dữ liệu đã bị tấn công, nhưng không phải là các nhà máy lọc dầu, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Ảnh: Reuters

Cùng ngày, Ukraine cáo buộc Mỹ hỗ trợ Nga bằng cách không cảnh báo về các đợt tấn công tên lửa sắp tới, cản trở khả năng phản ứng quân sự của Ukraine thông qua những thay đổi đối với hệ thống Starlink mà nước này đang sử dụng trên chiến trường.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gọi việc không được thông báo trước về loạt đợt tấn công đêm 13.10 và rạng sáng 14.10 là hành động "hoàn toàn bất công", đồng thời cáo buộc Nga cố tình phớt lờ cái gọi là "lệnh ngừng bắn về năng lượng" do Tổng thống Trump công bố.

Một quan chức cấp cao tại Kyiv xác nhận rằng trong những ngày gần đây, Mỹ đã đe dọa ngừng cung cấp thông tin tình báo về các vụ phóng tên lửa của Nga, dữ liệu mà Ukraine sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công. Tổng thống Trump phủ nhận việc này.

Dù vậy, các quan chức quốc phòng khác của Ukraine cho rằng tình trạng tốc độ kết nối bị chậm lại ở một số thiết bị đầu cuối internet Starlink, công cụ hỗ trợ quân đội Ukraine tấn công các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và vận hành UAV đánh chặn là có Mỹ đứng sau.

Ông Zelensky "đau lòng" Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chia sẻ ông "đau lòng" khi Tổng thống Donald Trump đứng về phía Nga. Ông Zelensky phát biểu: "Thật đau lòng khi Tổng thống Trump chọn một phe, nhưng lại không phải là phe của chúng tôi". Ông cũng cho biết mình chấp nhận việc ông Trump giữ vị thế trung lập giữa Ukraine và Nga, nhưng nói thêm: "Nếu đã chọn đứng ở giữa, thì phải thực sự giữ vị trí đó". Khi được hỏi liệu ông có cảm thấy bị ông Trump phản bội hay không, ông Zelensky trả lời: "Thực sự là có... nhưng vấn đề này phức tạp hơn nhiều so với chỉ là cảm xúc hay cảm nhận cá nhân của tôi", theo Reuters. Ông Zelensky còn nói: "Thật đáng tiếc khi chúng tôi đang mất đi một đối tác mạnh".

Houthi tấn công cơ sở của tập đoàn dầu khí hàng đầu thế giới

Lực lượng Houthi tại Yemen ngày 14.10 tuyên bố đã tấn công các cơ sở của Aramco, sau khi giới chức Ả Rập Xê Út báo cáo về một vụ tấn công nhắm vào một tòa nhà nằm trong khu vực đặt trung tâm điều hành của tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới này.

Theo AFP, những tiếng nổ lớn cũng làm rung chuyển thủ đô của Ả Rập Xê Út, trong khi liên quân chống Houthi cho biết họ đã đánh chặn một tên lửa do Houthi phóng về phía Riyadh.

Ông Yahya Saree, người phát ngôn quân sự của Houthi, cho biết lực lượng của họ đã thực hiện một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào Aramco tại Dhahran, cũng như các cuộc tấn công vào sân bay Riyadh và một nhà máy lọc dầu tại thủ đô Ả Rập Xê Út.

Ông cảnh báo các chiến dịch "sẽ tiếp tục trong những ngày tới, nhắm vào các sân bay và cơ sở dầu khí" của Ả Rập Xê Út. Trước đó, một quan chức Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cho biết một tòa nhà thuộc sở hữu của Aramco tại Dhahran đã bị tấn công, gây ra một đám cháy nhỏ nhưng không có thương vong về người. Dhahran là nơi đặt trụ sở chính của Aramco, một khu phức hợp rộng lớn bao gồm nhiều tòa nhà và khu nhà ở.