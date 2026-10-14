Nepal xác định nguyên nhân gây ra trận lũ quét thảm khốc

Trận lũ hôm 11.10 xảy ra chưa đầy hai tháng sau khi vụ sập băng và đá ngày 26.8 gây ra trận lũ thảm khốc tại huyện Rasuwa, khiến hơn 1.400 người chết và hơn 5.000 người mất tích, làm dấy lên những lo ngại mới về rủi ro từ địa hình núi non thiếu ổn định của Nepal, theo AFP.

Trận lũ mới nhất này khiến 5 người mất tích, đồng thời cuốn trôi 200 ngôi nhà và 5 cây cầu tại huyện Gorkha ở miền trung Nepal.

Những ngôi nhà bị hư hại nằm dọc theo bờ sông Budhi Gandaki tại huyện Gorkha (Nepal) vào ngày 14.10, sau trận lũ quét hôm 11.10 Ảnh: AFP

Lúc đầu, nguyên nhân được cho là do sạt lở đất, nhưng Cơ quan Giảm thiểu và quản lý rủi ro thiên tai (NDRRMA) của Nepal cho hay kết quả phân tích chỉ ra rằng dòng lũ bắt nguồn từ một vụ sạt lở băng và đá tại khu vực có nền đá yếu, ở độ cao khoảng 6.000 m.

"Bản chất của thảm họa này tương tự như những gì chúng tôi đã chứng kiến ở Rasuwa. Tần suất xảy ra các sự cố cho thấy việc giám sát các vùng núi và nâng cao hiệu quả của hệ thống cảnh báo sớm đã trở nên vô cùng cấp thiết", ông Dharam Raj Uprety, đứng đầu NDRRMA, chia sẻ với AFP.

Ông Uprety cho biết thêm chính quyền đã nhận được một số cảnh báo về trận lũ, nhờ đó kịp thời thông báo cho người dân và góp phần giảm thiểu thương vong.

Báo cáo mới của NDRRMA cũng ghi nhận một số vụ sạt lở đất nhỏ hơn đã xảy ra, làm tắc nghẽn dòng sông trước khi khối đất đá đổ sập và nước sông Budhi Gandaki dâng cao, đổ mạnh về phía hạ lưu.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu đóng vai trò quan trọng trong trận lũ kinh hoàng ngày 26.8. Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã phát biểu trước Liên Hiệp Quốc vào tháng trước rằng trận lũ đó "là lời cảnh báo gửi tới thế giới" về những mối nguy hiểm ngày càng gia tăng do biến đổi khí hậu.