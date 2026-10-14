Hơn 100 người nước ngoài bị mắc kẹt do lũ quét ở Nepal

Tuy nhiên, đến chiều qua vẫn chưa có thông tin về 5 người mất tích, sau khi dòng bùn đen cùng đất đá và mảnh vụn cuốn trôi nhà cửa, phá hủy cơ sở hạ tầng.

Một khu vực dọc bờ sông Budhi Gandaki của Nepal sau khi xảy ra trận lũ quét ngày 11.10 Ảnh: AFP

Trước đó, vào tối 12.10, Reuters dẫn lời giới chức Nepal cho hay đã giải cứu 321 người, trong đó có 12 người nước ngoài. Cùng ngày, ông Bhuwan Raj Ojha, quan chức thuộc Dự án Khu bảo tồn Manaslu, thông báo hơn 100 du khách nước ngoài đi bộ leo núi bị mắc kẹt tại những khu vực khác nhau và không thể quay về do một phần đường mòn đã bị nước lũ cuốn trôi, theo Reuters.

Ngoài ra, ông Dharmendra Kumar Mishra, quan chức cấp cao của huyện Gorkha, hôm 12.10 cho hay gió mạnh đã khiến các chuyến bay trực thăng phải tạm dừng vào buổi chiều, nhưng hoạt động này được khôi phục vào ngày 13.10 để vận chuyển hàng cứu trợ. Ông cho biết thêm do đường sá bị hư hại nghiêm trọng, trực thăng sẽ tiếp tục chuyển hàng tiếp tế đến những ngôi làng bị cô lập.

Ông Basanta Raj Adhikari, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thiên tai thuộc Đại học Tribhuvan (Nepal), nhận định trận lũ mới cho thấy cần tăng cường công tác giám sát thiên tai. "Tần suất xảy ra thiên tai đang ở mức nguy hiểm... điều này cho thấy chúng ta cần vượt ra khỏi các hệ thống cảnh báo sớm truyền thống vốn chỉ dựa vào mực nước sông", ông Adhikari nói, đồng thời gợi ý rằng hình ảnh vệ tinh và máy đo địa chấn có thể giúp phát hiện sớm thiên tai.