Lũ quét cuốn trôi hơn 200 ngôi nhà ở Nepal

Giới chức khẳng định nhờ có cảnh báo sớm nên hầu hết người dân đã kịp di chuyển đến vùng đất cao hơn trước khi lũ ập đến, theo AP. Cơ quan Quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai quốc gia Nepal thông báo đã có 95 người, trong đó có 9 người nước ngoài, được đưa đến các thị trấn lân cận. Giới chức cũng đang cứu trợ cho những cộng đồng bị ảnh hưởng. "Chính phủ đã bắt đầu thực hiện các bước cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường", Thủ tướng Nepal Balendra Shah thông báo trên mạng xã hội tối 11.10.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy một vụ sạt lở đất đã chặn dòng sông, hình thành đập tạm thời. Sau đó, đập vỡ bị vỡ, khiến nước lũ đổ mạnh về phía hạ lưu. "Sự kiện này là một lời nhắc nhở nữa về tình trạng các cộng đồng miền núi và hành lang sông ngòi vẫn luôn dễ bị tổn thương trước những hiểm họa bất ngờ và có tính dây chuyền", theo ông Pema Gyamtsho, Tổng giám đốc Trung tâm Quốc tế về phát triển miền núi tổng hợp (ICIMOD, Nepal). Theo ông, việc tìm hiểu nguyên nhân gây ra trận lũ này sẽ đóng vai trò then chốt trong việc giảm thiểu rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu trong tương lai.

Nepal vẫn đang trong quá trình phục hồi sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở vùng núi biên giới Nepal-Trung Quốc vào ngày 26.8 khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và đến nay còn hàng ngàn người mất tích.