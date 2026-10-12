Ba Lan triển khai 20.000 cảnh sát bảo vệ trường học sau loạt vụ đâm dao

Theo Hãng tin Reuters, giới chức Ba Lan ngày 12.10 đã triển khai hơn 20.000 cảnh sát đến các trường học để siết chặt an ninh. Bộ trưởng Nội vụ Marcin Kierwinski khẳng định chính phủ sẽ không khoan nhượng đối với bất kỳ hành vi tấn công nào nhắm vào trẻ em, cũng như không để an ninh công cộng rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Kể từ chiến dịch ra quân ngày 9.10 đến nay, cảnh sát đã thanh tra khoảng 80.000 cơ sở giáo dục và tạm giữ 135 người.

Phụ huynh của con em tại một trường tiểu học ở thị trấn Leszczydol-Nowiny của Ba Lan, nơi xảy ra vụ đâm dao ngày 8.10 ẢNH: REUTERS

Động thái an ninh tại Ba Lan diễn ra sau chuỗi 3 vụ đâm dao tại các trường học chỉ trong 4 ngày (từ ngày 7 - 10.10). Gần nhất, vào ngày 10.10, có 3 người bị thương tại một trường cao đẳng ở thủ đô Warsaw.

Trước đó vào ngày 8.10, một cựu học sinh 15 tuổi gắn camera trên mũ đã đâm chết một bảo vệ và làm bị thương 2 giáo viên tại một trường tiểu học ở thị trấn Leszczydol-Nowiny. Vào ngày 7.10, một thanh niên 19 tuổi đã đâm trọng thương 9 người tại trường học ở thành phố Ostroleka.

Trong chiến dịch truy quét, cảnh sát cho biết phát hiện một nam sinh đã tái tạo trường học của mình trên trò chơi điện tử để mô phỏng vụ tấn công nhằm vào học sinh. Khi tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, đạn dược và nhiều loại dao.

Nhà chức trách bác bỏ tin đồn các vụ tấn công nói trên có liên quan đến một thử thách trên mạng hoặc một nhóm tội phạm có tổ chức. Dù vậy, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 11.10 nhấn mạnh tình trạng cổ xúy bạo lực trên không gian mạng đang tàn phá thế hệ trẻ. Ông cho rằng những nội dung truyền bá tư tưởng cực đoan, trò chơi điện tử mang tính bạo lực là những nguyên nhân chính.