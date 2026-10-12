Iran lên tiếng sau khi Houthi liên tiếp tấn công sân bay Ả Rập Xê Út

"Chúng tôi vô cùng quan ngại về những diễn biến đang xảy ra tại bán đảo Ả Rập", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo, cho biết thêm rằng Tehran sẵn sàng hỗ trợ thúc đẩy đối thoại giữa các bên, theo AFP.

"Chúng tôi hoàn toàn không muốn tình trạng thù địch và xung đột giữa hai quốc gia Hồi giáo tiếp diễn", ông Baqaei nhấn mạnh, kêu gọi các bên giải quyết tình hình thông qua đối thoại.

Khói lửa bốc lên từ sân bay King Khalid ở Riyadh (Ả Rập Xê Út) vào ngày 8.10, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã tấn công sân bay này Ảnh: Reuters

Một cuộc tấn công của Houthi vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út hôm 11.10 đã khiến 1 người chết và 11 người khác bị thương. Vụ này diễn ra chỉ một ngày sau khi 13 người thiệt mạng trong vụ tấn công đẫm máu nhất trên sân bay thuộc lãnh thổ Ả Rập Xê Út trong hơn 10 năm qua, theo AFP.

Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út hôm nay đã gia hạn lệnh tạm dừng hoạt động tại sân bay quốc tế King Khalid sau loạt vụ tấn công gây chết người của Houthi. Bầu trời phía trên Riyadh hôm nay gần như vắng lặng, với khoảng 60% số chuyến bay theo lịch trình dự kiến sẽ bị hủy bỏ, theo Cirium, công ty phân tích và cung cấp dữ liệu ngành hàng không.

Chiều nay, một đài truyền hình của Ả Rập Xê Út đưa tin liên minh quân sự do nước này dẫn đầu đang ứng phó với mối đe dọa từ tên lửa và máy bay không người lái, nhưng không nêu rõ mục tiêu của những vật thể này.

12 người chết trong trong vụ tấn công nghiêm trọng nhất vào Ả Rập Xê Út trong 10 năm

Hôm 11.10, Houthi đã nhận trách nhiệm về nhiều cuộc tấn công nhắm vào Ả Rập Xê Út trong vòng 24 giờ trước đó, bao gồm cả vụ tấn công vào sân bay, đồng thời đe dọa sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các trung tâm trung chuyển của vương quốc này, coi đó là "chiến trường".

Sau loạt cuộc tấn công của Houthi nhắm vào Ả Rập Xê Út, ông Anwar Gargash, cố vấn ngoại giao của Tổng thống UAE, đã kêu gọi các nước vùng Vịnh tăng cường hợp tác an ninh.

UAE, quốc gia lâu nay có bất đồng với Ả Rập Xê Út về vấn đề Yemen, đã bày tỏ sự đoàn kết với vương quốc này sau vụ tấn công của Houthi nhắm vào sân bay ở Riyadh hôm 10.10, theo AFP.