Theo The Wall Street Journal ngày 22.10, Tổng thống Trump đã điện đàm với tỉ phú Musk, yêu cầu khôi phục hoạt động bình thường của Starlink sau khi những hạn chế đối với dịch vụ này ảnh hưởng đến hoạt động quân sự của Ukraine. Tổng thống Mỹ được cho là đã bày tỏ sự thất vọng khi các giới hạn vẫn chưa được gỡ bỏ.

"Tôi không muốn bình luận về việc tôi gọi hay người khác gọi, điều đó không quan trọng. Tóm lại là ông ấy [ông Musk] đã khôi phục rồi", ông Trump nói với các phóng viên khi được hỏi về cuộc điện đàm.

Ông Trump nói tỉ phú Musk đã khôi phục dịch vụ Starlink, Ukraine phản bác

Theo The Wall Street Journal, hệ thống Starlink đã hoạt động tốt hơn sau cuộc trao đổi giữa ông Trump và ông Musk. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho biết dịch vụ vẫn chưa được khôi phục hoàn toàn, dù các hạn chế đã phần nào được nới lỏng.

Cùng ngày 22.10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định giới hạn đối với hoạt động của Starlink vẫn chưa được dỡ bỏ. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết đang chờ phản hồi từ Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio về khả năng nâng ngưỡng tốc độ di chuyển cho phép của các thiết bị đầu cuối Starlink lên 400 km/giờ.

Một quan chức Ukraine cũng nói với The Kyiv Independent rằng các thiết bị Starlink của quân đội nước này vẫn bị giới hạn khi di chuyển ở tốc độ khoảng 161 km/giờ. Biện pháp này được cho là gây trở ngại cho hoạt động sử dụng máy bay không người lái (UAV), đặc biệt trong các nhiệm vụ tấn công tầm trung và đánh chặn UAV tốc độ cao.

Một binh sĩ Ukraine lắp đặt hệ thống internet vệ tinh Starlink gần tiền tuyến ở vùng Donetsk ngày 16.10.2026 ẢNH: REUTERS

Trước đó, Ukraine cáo buộc SpaceX bất ngờ áp đặt giới hạn đối với các thiết bị Starlink từ ngày 14.10 mà không thông báo trước. Kyiv nghi ngờ quyết định có chủ đích, trong khi ông Trump phủ nhận liên quan việc hạn chế dịch vụ. Ngoại trưởng Rubio ngày 21.10 cũng khẳng định các quyết định về quyền sử dụng Starlink thuộc SpaceX và ông Musk, không phải Nhà Trắng.

Tranh cãi diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Ukraine căng thẳng vì những điều chỉnh trong chính sách của Washington đối với Moscow. Chính quyền ông Trump gần đây đạt thỏa thuận mua nhiên liệu của Nga, nới lỏng một số biện pháp trừng phạt và yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 22.10, ông Zelensky tìm cách giảm căng thẳng với Mỹ, khẳng định bất đồng giữa 2 nhà lãnh đạo không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Tuy nhiên, ông tiếp tục phản đối việc Mỹ dỡ bỏ trừng phạt Nga, cho rằng động thái này chỉ khiến Tổng thống Vladimir Putin có thêm lợi thế.

"Đây không phải là vấn đề cá nhân giữa tôi và Tổng thống Trump. Tôi phản đối bất kỳ việc dỡ bỏ trừng phạt nào", ông Zelensky nhấn mạnh.

Về triển vọng hòa đàm, nhà lãnh đạo Ukraine để ngỏ khả năng ngừng bắn dọc các chiến tuyến hiện tại để tạo điều kiện đàm phán, nhưng khẳng định Kyiv không chấp nhận nhượng lãnh thổ cho Nga. "Sẽ không ai công nhận những vùng lãnh thổ bị kiểm soát tạm thời này là lãnh thổ của Nga, và tôi nghĩ Nga hiểu điều đó. Thật đáng tiếc nếu có ai đó không hiểu, nhưng đó là tùy thuộc vào họ", Tổng thống Ukraine nói.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao vẫn tiếp diễn. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff ngày 21.10 đã gặp Tổng thống Putin tại St. Petersburg (Nga), một ngày sau cuộc trao đổi với ông Zelensky tại Na Uy.

Ông Trump cho rằng việc tăng cường trừng phạt Nga vào thời điểm các cuộc đàm phán đang diễn ra có thể cản trở triển vọng đạt thỏa thuận. Ngược lại, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi duy trì sức ép đối với Nga và tăng cường viện trợ phòng không, nhấn mạnh Ukraine cần thêm tên lửa đánh chặn để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.