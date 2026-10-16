Ông Trump tố tên lửa Mỹ viện trợ Ukraine bị bán công khai

Trong cuộc phỏng vấn với Newsmax ngày 15.10, ông Trump đặt câu hỏi về số tiền và khí tài quân sự trị giá hàng tỉ USD mà chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden đã viện trợ cho Ukraine.

"Tiền mặt chúng ta viện trợ cho Ukraine đâu? Mọi thứ trang thiết bị đâu? Ông Biden đã cung cấp cho họ tên lửa, và chúng được bán công khai trên thị trường", ông Trump tuyên bố, nhưng không đưa ra bằng chứng hay giải thích cụ thể về cáo buộc này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quan sát binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa Patriot ở Đức ngày 11.6.2024 ẢNH: REUTERS

Ông Trump chỉ trích chính quyền ông Biden vì đã cung cấp cho Ukraine "số lượng lớn" tên lửa, tên lửa đánh chặn và viện trợ tài chính miễn phí. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng ông không thực sự muốn giải quyết xung đột với Nga thông qua ngoại giao.

Những phát biểu trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Mỹ - Ukraine tiếp tục căng thẳng liên quan đến quyết định của ông Trump nới lỏng trừng phạt đối với dầu diesel Nga và yêu cầu Ukraine ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của Moscow.

Theo CNN ngày 15.10 dẫn một nguồn thạo tin, Ukraine đã sử dụng hết số tên lửa đánh chặn Patriot còn lại trong kho dự trữ, khiến khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo Nga bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

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Không quân Ukraine thông báo đánh chặn được 4 tên lửa đạn đạo Nga trong đợt tập kích gần đây, dường như bằng những tên lửa Patriot cuối cùng. "Phần lớn tên lửa đạn đạo trong đợt tấn công vừa qua không bị đánh chặn do thiếu tên lửa đánh chặn", theo CNN.

Trước tình trạng này, ông Zelensky ngày 14.10 tiếp tục kêu gọi Mỹ và các đối tác tăng cường cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot, nhấn mạnh các đối tác không thể làm ngơ trước nhu cầu phòng không cấp bách của Ukraine.

Trong cuộc phỏng vấn với Financial Times, ông Zelensky còn cho biết Kyiv chỉ có thể cân nhắc ngừng tập kích hạ tầng năng lượng Nga nếu Mỹ cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot, coi đây là điều kiện tối thiểu để đạt được thỏa thuận.

Tuy nhiên, ông Trump ngày 15.10 nhấn mạnh Mỹ phải ưu tiên bổ sung kho vũ khí của chính mình trước khi tiếp tục cung cấp cho các đối tác. "Khi chúng ta có đủ lượng vũ khí dự trữ cần thiết, chúng ta sẽ bắt đầu cho phép các đồng minh mua chúng từ Mỹ", ông nói.

Mỹ đã tiêu hao đáng kể kho tên lửa đánh chặn trong cuộc xung đột với Iran. Tình trạng này làm gia tăng sức ép đối với nguồn cung vũ khí phòng không, trong bối cảnh Ukraine liên tục đề nghị viện trợ bổ sung, theo Đài RT.

Ngoài khó khăn về tên lửa Patriot, Ukraine còn phản ánh tình trạng gián đoạn chia sẻ thông tin tình báo và hạn chế dịch vụ liên lạc vệ tinh quân sự Starshield. Đến ngày 15.10, hệ thống Starshield được cho là đã khôi phục một phần hoạt động, song giới chức Ukraine cho biết một số vấn đề vẫn chưa được giải quyết.