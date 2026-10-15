Ông Zelensky tố Mỹ 'chọn phe' giữa lúc Nga tăng tập kích

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số dịch vụ vệ tinh mà quân đội nước này sử dụng trên chiến trường đã hoạt động chậm lại, đồng thời kêu gọi tỉ phú Elon Musk khôi phục đầy đủ chức năng.

"Tôi hy vọng đây chỉ là một sai sót, có thể là một vấn đề kỹ thuật lớn. Tôi không biết, nhưng chúng tôi đang yêu cầu bật lại hệ thống", AFP dẫn lời ông Zelensky nói.

Tỉ phú Elon Musk bác bỏ việc SpaceX tự ý hạn chế hệ thống, đồng thời phân biệt giữa Starlink dân sự và Starshield - hệ thống phục vụ các mục đích quân sự. "Hệ thống Starshield thuộc sở hữu và kiểm soát của chính phủ Mỹ. Mọi giới hạn về tốc độ hoặc cách sử dụng đều do quân đội Mỹ và cuối cùng là Tổng thống Mỹ quyết định", ông Musk nói.

Ukraine nói bị Mỹ hạn chế Starlink khi Nga tấn công hạ tầng năng lượng

Một quan chức cấp cao Ukraine nói với AFP rằng Mỹ trong những ngày gần đây từng đe dọa ngừng cung cấp một số thông tin tình báo liên quan các vụ phóng tên lửa Nga mà Kyiv sử dụng để tổ chức đánh chặn. Ông Trump ngày 13.10 bác bỏ cáo buộc Mỹ cắt hỗ trợ tình báo.

Một số quan chức quốc phòng Ukraine cũng nghi ngờ Mỹ đứng sau việc tốc độ kết nối bị hạn chế trên một số thiết bị đầu cuối vệ tinh, ảnh hưởng đến hoạt động máy bay không người lái (UAV) của Kyiv. "Rõ ràng là họ đang giúp Nga vì một lý do nào đó", một quan chức cấp cao Ukraine nói với AFP.

Ông Sergiy Beskrestnov, cố vấn của Tổng thống Zelensky, cho rằng việc hạn chế kết nối vệ tinh xảy ra cùng thời điểm Nga tăng cường tập kích không phải là sự trùng hợp. "Thông qua những hành động này, các đối tác đang tước đi một trong số ít khả năng mà chúng tôi có để bảo vệ đất nước trước các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực", ông viết trên Telegram.

Căng thẳng Mỹ - Ukraine đã gia tăng sau khi ông Trump đạt thỏa thuận diesel với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Kyiv ngày 4.10.2026 ẢNH: REUTERS

Khi được hỏi liệu có cảm thấy "bị phản bội" sau quyết định này hay không, ông Zelensky trả lời là "có". "Thật đau lòng khi Tổng thống Trump chọn một bên, và đó không phải là phía chúng tôi. Tôi nghĩ các cố vấn của ông ấy đã sai. Tôi không biết ai đang thúc đẩy ông ấy đi chệch khỏi điều đúng đắn", ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng chỉ trích việc Ukraine không nhận được cảnh báo trước một số đợt tập kích quy mô lớn của Nga trong đêm 13 và rạng sáng 14.10, gọi đây là điều "hoàn toàn bất công".

Theo phía Ukraine, tên lửa đạn đạo đã đánh vào Kyiv trong 2 đêm liên tiếp, có thời điểm trước khi còi báo động không kích kịp vang lên. Các vụ tập kích mới nhất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng trên khắp Ukraine, đồng thời gây thiệt hại lớn cho hạ tầng năng lượng và dẫn tới mất điện tại nhiều khu vực ở Kyiv.

Các nhà máy điện tại Kharkiv cũng bị tên lửa đạn đạo tấn công, trong khi Zhytomyr, Sumy và Chernihiv ghi nhận thiệt hại. Ông Zelensky cáo buộc Nga phớt lờ sáng kiến giảm tấn công vào hạ tầng năng lượng mà ông Trump từng thúc đẩy. Phía Nga chưa bình luận về thông tin này, song từ lâu luôn phủ nhận tấn công dân thường.

Việc Ukraine không nhận được cảnh báo trước các vụ tập kích được ghi nhận khá hiếm trong xung đột. Trước đây, giới chức Kyiv từng cho rằng một số trường hợp có thể liên quan việc Nga sử dụng những loại tên lửa khó phát hiện hoặc các trục trặc kỹ thuật.

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết đang theo dõi sát những dấu hiệu cho thấy chính sách của Mỹ đối với Ukraine có thể thay đổi. "Chúng tôi đang ghi nhận rất cẩn thận tất cả những điều này. Tuy nhiên, còn quá sớm để đưa ra bất kỳ kết luận mang tính hệ thống nào", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.

Ông Kirill Dmitriev, Đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết các hợp đồng đầu tiên về cung cấp diesel cho Mỹ có thể được ký trong những ngày tới.

Ông Trump trước đó nhiều lần chỉ trích Ukraine tập kích các nhà máy lọc dầu Nga, cho rằng những đòn đánh này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu diesel và gây sức ép lên giá nhiên liệu. Phía Ukraine lập luận rằng các cơ sở năng lượng Nga là mục tiêu quân sự và chỉ xem xét dừng tấn công nếu Moscow cũng có những động thái tương tự.