Ông Elon Musk bỏ xa giới tỉ phú, lập đỉnh tài sản mới

Theo danh sách tỉ phú thế giới do tạp chí Forbes công bố ngày 10.3, tài sản ròng của ông Musk hiện ước đạt 839 tỉ USD, mức cao nhất từng được ghi nhận đối với một cá nhân. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp ông đứng đầu bảng xếp hạng.

Tỉ phú Elon Musk tham dự sự kiện tại bang Arizona (Mỹ) hồi tháng 9.2025 ẢNH: AFP

Sự bứt phá này chủ yếu nhờ đà tăng trưởng mạnh của Tesla và SpaceX - công ty vũ trụ đang được kỳ vọng sẽ niêm yết cổ phiếu vào năm 2026. Tỉ phú Musk cũng trở thành người đầu tiên vượt mốc 800 tỉ USD và được cho là đang tiến gần tới danh hiệu tỉ phú nghìn tỉ đầu tiên trên thế giới, theo AFP.

Đà tăng tài sản của ông Musk diễn ra sau một năm 2025 nhiều biến động đối với Tesla. Cổ phiếu hãng xe điện này từng lao dốc do các cuộc tẩy chay của người tiêu dùng liên quan lập trường chính trị của ông Musk. Tuy nhiên, cổ phiếu Tesla đã phục hồi mạnh trong nửa cuối năm 2025 khi ông rời vai trò trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Danh sách của Forbes được tính theo định giá đến ngày 1.3.2026.

Một số nhà phân tích cho rằng kỳ vọng tăng trưởng của Tesla còn được thúc đẩy bởi các bước tiến trong trí tuệ nhân tạo và công nghệ lái xe tự động.

Tuy nhiên, ông David Kirsch, chuyên gia tại Đại học Maryland (Mỹ), lưu ý rằng các ước tính tài sản của tỉ phú Musk phần lớn dựa trên giá trị cổ phiếu nên mang tính dự đoán cao. "Nếu tính theo giá trị tài sản thực tế, con số có thể chỉ bằng 1/3, nhưng vẫn vượt xa phần còn lại", ông nói.

Theo Forbes, tài sản của Musk hiện gấp hơn 3 lần so với những người đứng tiếp theo trong bảng xếp hạng. Hai nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin lần lượt đứng thứ 2 và thứ 3 với 257 tỉ USD và 237 tỉ USD. Nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos đứng thứ 4 với 224 tỉ USD, trong khi CEO Meta Mark Zuckerberg xếp thứ 5 với 222 tỉ USD.

Tổng cộng, danh sách năm nay ghi nhận 3.428 tỉ phú, tăng hơn 400 người so với năm 2025, với tổng tài sản đạt kỷ lục 20,1 nghìn tỉ USD, phần lớn nhờ sự bùng nổ của thị trường chứng khoán và làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đứng thứ 645 trong danh sách với tài sản ước tính 6,5 tỉ USD, tăng 1,4 tỉ USD so với năm 2025. Forbes nhận định nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông đến nay vẫn mang lại lợi ích đáng kể cho hoạt động kinh doanh của gia đình Trump.