Thế giới

Tỉ phú Elon Musk liên tiếp phá kỷ lục về tài sản

Bảo Hoàng
22/12/2025 05:40 GMT+7

Danh sách xếp hạng tỉ phú của Forbes ngày 21.12 cập nhật ông Elon Musk sở hữu tài sản ròng gần 749 tỉ USD, trở thành người đầu tiên trên thế giới có tài sản trên 700 tỉ USD.

Tài sản của ông Musk tăng mạnh sau khi Tòa án Tối cao bang Delaware, Mỹ hôm 19.12 ra phán quyết khôi phục gói thù lao khổng lồ của Công ty Tesla (Mỹ) cho ông Musk, Reuters đưa tin.

Quyết định trên đảo ngược phán quyết của một tòa án cấp dưới hồi năm ngoái, vốn tuyên hủy bỏ thỏa thuận thù lao năm 2018 của ông Musk. Gói thỏa thuận này từng được định giá 56 tỉ USD và hiện nay đã lên đến 139 tỉ USD. Với diễn biến mới nhất, ông Musk có quyền mua khoảng 304 triệu cổ phiếu Tesla với giá chiết khấu sâu. Số cổ phiếu này chiếm khoảng 9% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Tesla.

Tỉ phú Elon Musk liên tiếp phá kỷ lục về tài sản - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk

ẢNH: REUTERS

Phản hồi về thông tin Tòa án Tối cao Delaware ra phán quyết, ông Musk đăng ngắn gọn trên mạng xã hội X rằng ông "đã được minh oan". Trong tuần qua, tỉ phú Elon Musk là người đầu tiên có tài sản lần lượt chạm mốc 600 tỉ USD và 700 tỉ USD. Giới quan sát cho rằng điều này phản ánh niềm tin ngày càng lớn từ nhà đầu tư về triển vọng dài hạn của Tesla và Công ty hàng không vũ trụ SpaceX (Mỹ), 2 doanh nghiệp do ông Musk sáng lập. Tài sản của ông Musk bỏ xa người xếp thứ 2 trong xếp hạng của Forbes là ông Larry Page, đồng sáng lập Tập đoàn Google (Mỹ) và đang sở hữu hơn 252 tỉ USD.

