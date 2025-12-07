Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

EC phạt mạng xã hội X, Mỹ phản ứng gay gắt

Khánh An
Khánh An
07/12/2025 05:12 GMT+7

AFP ngày 6.12 đưa tin Ủy ban châu Âu (EC) phạt mạng xã hội X của tỉ phú Elon Musk 120 triệu euro (hơn 3.680 tỉ đồng) do vi phạm các quy định về nền tảng số.

Cuộc điều tra thu hút nhiều sự chú ý nhằm vào nền tảng mạng xã hội này được xem là phép thử đối với quyết tâm của EU trong việc giám sát các tập đoàn công nghệ lớn.

EC phạt mạng xã hội X, Mỹ phản ứng gay gắt - Ảnh 1.

Tỉ phú Elon Musk

Ảnh: Reuters

Trước khi mức phạt được công bố, Phó tổng thống Mỹ JD Vance đã cảnh cáo các động thái "tấn công" các công ty Mỹ thông qua "kiểm duyệt". Vài giờ sau khi EC thông báo mức phạt, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio chỉ trích khoản phạt này "không chỉ là một cuộc tấn công nhằm vào X, mà còn là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ các nền tảng công nghệ Mỹ và người dân Mỹ bởi các chính phủ nước ngoài".

Phản ứng về khoản phạt, tỉ phú Musk đăng lại một số thông điệp chỉ trích quyết định này và nói rằng "tự do ngôn luận là nền tảng của dân chủ".

Đây là khoản phạt đầu tiên mà EC áp dụng theo Đạo luật Dịch vụ kỹ thuật số (DSA) liên quan nội dung. X bị kết luận vi phạm nghĩa vụ minh bạch, bao gồm hệ thống "dấu tick xanh" cho phép bất kỳ người dùng nào trả tiền để được gắn biểu tượng xác thực, gây hiểu lầm nghiêm trọng, khiến người dùng khó phân biệt tài khoản chính chủ, đồng thời tạo nguy cơ lan truyền thông tin sai lệch, lừa đảo trực tuyến. X còn bị cáo buộc không cung cấp quyền truy cập dữ liệu công khai cho giới nghiên cứu.

Trong khi đó, EC chấp nhận cam kết từ TikTok về giải quyết những quan ngại liên quan hệ thống quảng cáo của nền tảng này, dù TikTok vẫn bị điều tra theo DSA về các vấn đề khác.

