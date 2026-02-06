Người giàu nhất hành tinh Elon Musk không hạnh phúc vì nhiều tiền

Trong bài đăng gây bão mạng trên X vào ngày 5.2, tỉ phú Elon Musk - chủ sở hữu nền tảng này - bất ngờ đề cập đến đề tài tiền bạc và hạnh phúc.

Tỉ phú Elon Musk ẢNH: REUTERS

"Những ai nói rằng 'tiền không mua được hạnh phúc' thật sự biết rõ họ đang nói gì", ông Musk viết, kèm theo hình ảnh khuôn mặt buồn ở cuối câu.

Vô số người đã phản ứng ngay lập tức. Tính đến sáng 6.2, bài đăng đã có 84 triệu lượt xem, hơn 111.000 lượt bình luận, 78.000 lượt đăng lại, hơn nửa triệu lượt thích.

Trong bình luận hiển thị ngay bên dưới, một tài khoản hỏi lại vị tỉ phú: "Điều gì làm ông hạnh phúc vậy Elon?".

Những người khác tỏ ra đồng cảm trong khi cũng có người mỉa mai trước việc một người giàu khẳng định với người nghèo rằng tiền không mua được hạnh phúc, theo AFP. Một số người khác lại khuyên ông Musk nên tìm sự khuây khỏa trong tôn giáo hoặc làm từ thiện.

"Nhưng chắc chắn tiền cho bạn lợi thế ban đầu", một tài khoản bình luận. "Ông có lo lắng về việc làm sao có chỗ che nắng che mưa cho con mình không? Không phải không? Vậy thì đừng hờn dỗi nữa và nên biết ơn về những gì mình đang có", một tài khoản khác nhắn nhủ.

Tỉ phú Elon Musk trở thành người đầu tiên sở hữu 500 tỉ USD

Theo bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực của Forbes, ông Elon Musk đang là người giàu nhất thế giới với 834,7 tỉ USD, nhiều hơn tài sản của 3 người xếp kế tiếp là ông Larry Page, ông Sergey Brin và ông Jeff Bezos cộng lại.

Ông Musk là chủ của nhiều công ty lớn như hãng xe điện Tesla, hãng trí tuệ nhân tạo xAI, công ty hàng không vũ trụ SpaceX. Năm 2022, ông mua Twitter với giá khoảng 44 tỉ USD và đổi tên thành X.