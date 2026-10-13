Ukraine tố cáo Nga tiếp tục tấn công năng lượng, ông Trump nói sẽ điều tra

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan ngày 12.10, ông Zelensky cho biết Ukraine đã "vô cùng ngạc nhiên" khi Moscow tấn công một nhà máy điện ở thành phố Kharkiv (đông bắc Ukraine), cũng như một cơ sở sản xuất khí đốt và một trạm cung cấp khí đốt dân dụng, chỉ vài giờ sau khi ông Trump công bố "lệnh ngừng bắn về năng lượng", theo AP.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trực tuyến tại Diễn đàn An ninh Warsaw ở Ba Lan ngày 12.10 ẢNH: REUTERS

Hiện trường một vụ tấn công tại Kharkiv (Ukraine) ngày 12.10 ẢNH: REUTERS

Sau đó, trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình của đài Fox News, ông Zelensky cho biết Kyiv đã kiềm chế không tấn công các cơ sở năng lượng của Nga kể từ thông báo của ông Trump vào hôm 11.10, và sẵn sàng tuân thủ lệnh ngừng bắn về năng lượng như "một bước khởi đầu tốt đẹp" để tiến tới chấm dứt xung đột.

"Tôi không chắc [Tổng thống Nga Vladimir] Putin có sẵn sàng hay không. Ngay cả sau những thông điệp hôm qua từ ông Trump, ông Putin vẫn tấn công cơ sở hạ tầng khí đốt của chúng tôi. Khi chúng tôi nói về lệnh ngừng bắn về năng lượng, điều đó chỉ có một ý nghĩa duy nhất: họ không tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi và chúng tôi không đáp trả vào cơ sở hạ tầng năng lượng của họ", ông Zelensky nói.

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Trả lời các phóng viên tại Nhà Trắng vào ngày 12.10, ông Trump khẳng định rằng lệnh ngừng bắn về năng lượng đang được thực thi. "Họ đã đồng ý. Bởi vì tôi đã nói: 'Các bạn đồng ý nhé'. Đó là lý do tại sao họ đồng ý; bởi vì tôi đã nói là họ đồng ý", ông Trump nói.

Khi bị hỏi dồn về các cuộc tấn công của Nga, ông Trump nói "sẽ phải xem xét và kiểm tra lại, vì đã có những vi phạm từ cả hai phía".

Cũng trong ngày 12.10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov từ chối xác nhận Nga có đồng ý với lệnh ngừng bắn hay không, chỉ nói rằng "các cuộc liên lạc vẫn đang diễn ra". Nga chưa bình luận về cáo buộc tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng trước khi lên đường sang Ohio ngày 12.10 ẢNH: REUTERS

Mặt khác, giữa những chỉ trích từ các thành viên đảng Cộng hòa về thỏa thuận dầu diesel với Moscow, ông Trump cho biết thỏa thuận này dành cho "phần còn lại của thế giới" và sẽ tạo ra "tác động rất lớn" đến các thị trường năng lượng, theo Reuters.

"Tôi nghĩ đây là những người Cộng hòa không thực sự nghiêm túc. Chúng ta có thể áp đặt hạn chế đối với dầu mỏ, nhưng phần còn lại của thế giới sẽ bị ảnh hưởng rất, rất nhiều nếu chúng ta làm vậy", ông Trump nói.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, chủ nhân Nhà Trắng khẳng định "đã đưa ra lựa chọn đúng đắn cho người dân Mỹ".