Nga tấn công hạ tầng năng lượng Ukraine, ông Zelensky tố Moscow xem thường ông Trump

Ngày 14.10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã thực hiện đợt tấn công lớn trong rạng sáng, đánh vào các cơ sở hạ tầng liên lạc và năng lượng tại tỉnh Kyiv và Kharkiv bị cho là hỗ trợ tổ hợp công nghiệp-quân sự của Ukraine.

Theo TASS dẫn thông báo, đợt tấn công được tiến hành bằng các loại vũ khí chính xác phóng từ trên bộ và máy bay không người lái (UAV) tầm xa.

Một tòa chung cư tại Kyiv bị cháy sau đợt tấn công tối 13.10 ẢNH: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đợt tấn công gây thiệt hại 30 cơ sở năng lượng, khiến ít nhất 600.000 người bị mất điện.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng tấn công hạ tầng năng lượng của nhau nhưng chưa bên nào xác nhận. Dù vậy, trong tuyên bố ngày 14.10, ông Zelensky cáo buộc Nga không tôn trọng Mỹ, xem nhẹ lời ông Trump.

"Đòn tấn công hoàn toàn có chủ đích và mang tính biểu dương quy mô. Nga chưa từng thể hiện sự thiếu tôn trọng trắng trợn như vậy đối với Mỹ. Nga không coi những tuyên bố của Tổng thống Mỹ là mạnh mẽ", ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.

Ukraine trách đồng minh không báo động tên lửa Nga, ông Trump nói gì?

Nhà Trắng và Điện Kremlin chưa bình luận về tuyên bố này.

Theo ông Serhiy Beskrestnov, Cố vấn tổng thống Ukraine, Hãng SpaceX của Mỹ đã hạn chế tốc độ đường truyền internet của một số trạm internet vệ tinh Starlink tại Ukraine trong lúc nước này bị tấn công vào rạng sáng.

"Lực lượng phòng thủ của chúng tôi không được cảnh báo về lệnh hạn chế này, dẫn đến việc gián đoạn một số nhiệm vụ. Rõ ràng, hành động này không thể là trùng hợp ngẫu nhiên và có liên quan đến tình hình chính trị hiện tại", ông Beskrestnov nói thêm.

Ukraine sử dụng hệ thống vệ tinh do công ty thuộc sở hữu của tỉ phú Elon Musk để liên lạc trên chiến trường. Các thiết bị đầu cuối Starlink được sử dụng để cung cấp kết nối internet vệ tinh như một giải pháp thay thế cho việc điều khiển bằng sóng vô tuyến đối với UAV của nước này, theo AFP.

SpaceX chưa bình luận về tuyên bố của quan chức Ukraine.

Các nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters và các hãng tin khác rằng Mỹ đe dọa sẽ cắt đứt nguồn thông tin tình báo được sử dụng để cảnh báo sớm các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine trừ khi Kyiv ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga.

Trước đó, ông Zelensky cho biết Ukraine không nhận được bất kỳ cảnh báo nào từ các đối tác phương Tây trước cuộc tấn công vào thủ đô đêm trước đó. Ông Trump hôm 13.10 cho biết Washington vẫn tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine.

Cũng trong ngày 14.10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 902 UAV của Ukraine trong đêm 13.10 và rạng sáng 14.10. Trong số đó, có 180 chiếc UAV bị ngăn chặn gần Moscow, một trong những đợt oanh tạc lớn nhất nhằm vào thủ đô trong vài tuần gần đây. Đợt tấn công gây gián đoạn hoạt động tại các sân bay ở Moscow.