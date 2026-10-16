Ông Trump chỉ trích ông Zelensky vì Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga

"Tôi cho rằng đó là điều đáng tiếc. Còn rất nhiều mục tiêu khác để nhắm đến", ông Trump phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Newsmax, khi đề cập các cuộc tấn công mới của Ukraine vào những cơ sở sản xuất dầu diesel, theo Hãng tin AA.

"Khi nhắm vào các nhà máy lọc dầu diesel, nơi sản xuất loại nhiên liệu mà cả chúng ta lẫn thế giới đều đang cần, thì ông ấy chẳng đóng góp gì tốt đẹp cho thế giới cả", ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 15.10 Ảnh: AFP

Hôm 15.10, Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu của Nga, ngay sau khi Tổng thống Zelensky tuyên bố rằng Kyiv sẽ từ bỏ thỏa thuận ngừng bắn nhắm vào các cơ sở năng lượng, thỏa thuận do Tổng thống Trump công bố trước đó, theo Reuters.

Mục tiêu mới nhất của Ukraine là một nhà máy lọc dầu nằm ở tỉnh Ryazan, phía đông nam Moscow. Nhà máy này thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Rosneft, chiếm gần 5% tổng công suất lọc dầu của Nga và đóng vai trò cung cấp nhiên liệu cho thủ đô Moscow.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới, ông Trump còn đặt nghi vấn về năng lực lãnh đạo của ông Zelensky cũng như thiện chí của nhà lãnh đạo Ukraine trong việc đàm phán chấm dứt xung đột với Nga.

"Ông Zelensky không phải là người phù hợp để chúng tôi làm việc cùng. Ông ấy không muốn đạt được thỏa thuận. Dù miệng thì nói muốn, nhưng thực tế lại không phải thế. Không, tôi không phải là người hâm mộ ông Zelensky", ông Trump nói thêm.

Khi được hỏi về đề xuất tạm dừng xung đột trong hai tháng để Ukraine tổ chức bầu cử, ông Trump đáp: "Tôi nghĩ cần phải có một cuộc bầu cử".

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn nói trên, Tổng thống Mỹ cho rằng quy mô dân số lớn hơn mang lại cho Nga lợi thế đáng kể về nhân lực so với Ukraine, nhưng Nga có thể chịu đựng những tổn thất quân sự nặng nề.

Ông Trump thừa nhận rằng Ukraine đã nhận được các thiết bị quân sự tiên tiến từ Mỹ, đồng thời mô tả đó là "những thiết bị tốt nhất thế giới".

Hiện chưa có thông tin phản ứng từ ông Zelensky cũng như phía Nga đối với phát ngôn mới của ông Trump.