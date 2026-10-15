Ukraine tấn công sân bay quân sự Nga, phá hủy 6 máy bay Su-34

Trong tuyên bố trên Telegram ngày 15.10, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết đã tấn công sân bay quân sự Borisoglebsk tại tỉnh Voronezh (Nga) vào rạng sáng cùng ngày. Kyiv khẳng định đã xác minh và nói rằng vụ tấn công gây hư hại 6 máy bay tiêm kích - ném bom Su-34M.

Ảnh vệ tinh ngày 11.10 cho thấy máy bay quân sự tại sân bay Borisoglebsk ở Voronezh (Nga) ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, hình ảnh vệ tinh ngày 15.10 cho thấy sự tàn phá tại sân bay Borisoglebsk. Quân đội Ukraine cho hay đã sử dụng hệ thống tên lửa bờ biển Neptune để tấn công.

Máy bay tiêm kích - ném bom Su-34 được thiết kế để thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào các mục tiêu trên mặt đất và tiêu diệt các mục tiêu trên không của đối phương.

Máy bay có giá ước tính hàng chục triệu USD mỗi chiếc, thường được Nga sử dụng để thả bom lượn vào các thành phố gần tiền tuyến của Ukraine. Tập đoàn Rostec của Nga gần đây thông báo đang sản xuất lô Su-34 mới, cho biết "loại máy bay này được quân đội đánh giá cao và tôn trọng nhờ tính linh hoạt, hỏa lực mạnh mẽ, cùng hiệu suất bay và kỹ thuật cao", theo TASS.

Ảnh vệ tinh ngày 15.10 cho thấy thiệt hại tại sân bay quân sự Borisoglebsk ở Voronezh ẢNH: REUTERS

Nga chưa bình luận về tuyên bố của quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.10 chỉ thông báo rằng lực lượng phòng không đã ngăn chặn 166 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trên các vùng lãnh thổ, gồm tại Voronezh.

Đợt tấn công gây cháy một cơ sở lọc dầu tại tỉnh Ryazan. Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho rằng việc tấn công các cơ sở lọc dầu đi ngược lại nỗ lực hòa bình của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ công bố thỏa thuận ngừng tấn công hạ tầng năng lượng vào hôm 11.10 nhưng cả phía Ukraine lẫn Nga đều không xác nhận. Kyiv sau đó nói vẫn tuân thủ thỏa thuận này trong 3 ngày, nhưng đã khôi phục sau khi Nga tiếp tục tấn công ngành năng lượng của Ukraine.

"Chính quyền Ukraine ở Kyiv tiếp tục tấn công các cơ sở này, do đó, tất nhiên, mâu thuẫn nghiêm trọng với những nỗ lực hòa bình của Mỹ và các nhà đàm phán Mỹ, những người thực sự đang rất nỗ lực để khởi động tiến trình hòa bình. Nhưng cho đến nay, những nỗ lực mạnh mẽ này đã bị cản trở bởi sự không sẵn lòng của chính quyền Kyiv - và cá nhân (Tổng thống Volodymyr) Zelensky - trong việc lập lại hòa bình", ông Peskov nói.