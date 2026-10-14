Tàu hàng bị UAV đánh chìm, Bulgaria triệu tập đại sứ Nga

Theo Reuters, tàu chở hàng HS Dignity treo cờ Guinea-Bissau bị đánh chìm trên biển Đen, ngoài khơi làng Krapets, phía đông bắc Bulgaria đêm 12.10. Lực lượng cứu hộ đã cứu được 5 thành viên thủy thủ đoàn, nhưng vẫn còn 11 người mất tích trên biển. Tổng thống Bulgaria Iliana Iotova cho biết chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang tiếp diễn.

Trong cùng đêm 12.10, tàu Chelsea 3 treo cờ Malta cũng bị 3 UAV tấn công. Toàn bộ 15 thành viên thủy thủ đoàn, gồm 7 người Ukraine và 8 người Azerbaijan, đã được giải cứu và không ai bị thương nặng.

Các thành viên thủy thủ đoàn được giải cứu từ một con tàu bị tấn công ở Varna, Bulgaria ngày 13.10.2026 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev gọi các vụ tấn công xảy ra ngay gần vùng biển thuộc chủ quyền của nước này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được". Bulgaria chưa trực tiếp cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công. Tuy nhiên, ông Radev nói rằng xét về hệ quả, các vụ việc "có lợi cho Nga".

Sau cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Bulgaria, Sofia triệu tập Đại sứ Nga Eleonora Mitrofanova để trao đổi về vụ việc. Theo chính phủ Bulgaria, bà Mitrofanova cho biết chưa nhận được thông tin nào từ Bộ Quốc phòng Nga liên quan các cuộc tấn công vào tàu thương mại ở biển Đen, đồng thời không loại trừ khả năng đây là hành động khiêu khích của một bên thứ 3.

Phía Nga chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Các vụ việc nhanh chóng kéo theo phản ứng từ Ukraine, EU và NATO. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 13.10 cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công, cho rằng sự việc "một lần nữa cho thấy Moscow cố tình coi thường tính mạng dân thường và an ninh hàng hải ở biển Đen". Ông đồng thời kêu gọi các đối tác tăng sức ép và siết trừng phạt Moscow.



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Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cũng lên án các vụ tấn công, cho rằng biển Đen "đã trở thành một mặt trận leo thang khác" trong xung đột Nga - Ukraine. "Điều này là không thể chấp nhận được. Những người chịu trách nhiệm phải bị trừng phạt", bà von der Leyen viết trên X, đồng thời bày tỏ ủng hộ Bulgaria và cảm ơn lực lượng cứu hộ nước này.

Trong cuộc điện đàm ngày 13.10 với bà von der Leyen và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Radev đề nghị EU và NATO hỗ trợ Bulgaria tăng cường năng lực giám sát trên không và trên biển. Ông Rutte cho biết NATO sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đồng minh ở biển Đen, đồng thời điều chỉnh năng lực răn đe và phòng thủ ở sườn phía đông "khi cần thiết".

Nga cũng chưa bình luận về các cáo buộc này.

Vụ việc xảy ra chỉ một tuần sau một cuộc tấn công bằng UAV khác trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria tại biển Đen. Theo Reuters, một tàu hàng bị đánh chìm trong vụ đó, khiến 9 thủy thủ Syria và một người Ai Cập thiệt mạng. Một tàu khác cũng bị tấn công trong cùng đêm nhưng toàn bộ thủy thủ đoàn được cứu.

Các vụ việc liên tiếp làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải trên biển Đen, nơi các tuyến vận tải thương mại ngày càng bị cuốn vào xung đột Nga - Ukraine.

Nga và Ukraine đều nằm trong nhóm những nước xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới. Kể từ khi xung đột bùng phát năm 2022, Nga nhiều lần tấn công các cảng biển Đen của Ukraine, khiến Kyiv phải tăng cường sử dụng các cảng trên sông Danube và những tuyến vận tải chạy gần bờ biển các nước NATO như Romania và Bulgaria.

Ở chiều ngược lại, Ukraine cũng tăng cường tập kích các mục tiêu hàng hải và cơ sở phục vụ xuất khẩu của Nga tại những khu vực khác của biển Đen và biển Azov.