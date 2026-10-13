Hải quân Pháp lên tàu nghi thuộc ‘hạm đội bóng tối’ Nga

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết chiến dịch diễn ra cách đảo Reunion hơn 450 hải lý (833 km) về phía nam.

"Sáng 12.10, hải quân Pháp đã lên tàu chở dầu DF Peak, bị nghi ngờ hoạt động dưới cờ giả và tham gia các hoạt động vận chuyển nhiên liệu bất hợp pháp", ông Macron viết trên mạng xã hội X, đồng thời đăng đoạn video cho thấy binh sĩ đu dây xuống boong tàu.

Hải quân Pháp tiếp cận một tàu chở dầu, đang chịu lệnh trừng phạt và di chuyển từ Nga, trên Đại Tây Dương ngày 1.6.2026 ẢNH: REUTERS

Nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh nước này "quyết tâm chống lại hạm đội bóng tối ở bất cứ nơi nào trên thế giới", đồng thời cho biết chiến dịch được tiến hành theo luật hàng hải quốc tế.

Theo nhật báo Le Monde dẫn thông tin từ giới chức Pháp, chiến dịch diễn ra tại vùng biển quốc tế vào sáng 12.10. Sau khi kiểm tra giấy tờ và phát hiện những dấu hiệu làm dấy lên nghi vấn về tính hợp pháp của quốc kỳ mà tàu sử dụng, DF Peak được chuyển hướng và hộ tống tới một khu neo đậu ngoài khơi Reunion để tiếp tục kiểm tra.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Catherine Vautrin cho biết lực lượng nước này đang hộ tống con tàu dưới sự điều phối của chính quyền Reunion. Tổng cộng 21 thành viên thủy thủ đoàn thuộc nhiều quốc tịch vẫn ở lại trên tàu dưới sự giám sát của quân đội Pháp.

Ông Macron không trực tiếp nêu mối liên hệ giữa DF Peak với Nga. Tuy nhiên, Tổng cục Tình báo Ukraine (GUR) cho hay tàu này tham gia vận chuyển dầu thô của Nga và có liên hệ với hãng vận tải biển Sovcomflot.

Theo GUR, DF Peak được đóng năm 2006 và từng treo quốc kỳ của nhiều nước khác nhau. Dữ liệu từ cổng War & Sanctions của Ukraine cũng cho thấy con tàu đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Anh, Canada, Nhật Bản, Thụy Sĩ và Ukraine.

Sovcomflot, một trong những hãng vận tải biển lớn của Nga, cũng đang chịu nhiều lệnh trừng phạt của phương Tây liên quan hoạt động vận chuyển dầu Nga.

Pháp lục soát tàu chở dầu nghi liên quan ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Đây không phải lần đầu lực lượng Pháp chặn một tàu bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối". Hồi tháng 6, Pháp cũng từng chặn tàu chở dầu Deliver ngoài khơi Sicily với cáo buộc vi phạm luật hàng hải.

Hiện Nga chưa bình luận về vụ DF Peak. Trước đó, Điện Kremlin từng phản đối việc châu Âu chặn giữ các tàu bị cho là thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, cho rằng đây là hành động "không thể chấp nhận được" và vi phạm luật hàng hải quốc tế, theo Hãng thông tấn Anadolu. Sau một vụ Pháp chặn tàu chở dầu xuất phát từ Nga hồi tháng 6, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov gọi động thái này là "bất hợp pháp và gần như hành vi cướp biển".

Thuật ngữ "hạm đội bóng tối" thường được dùng để chỉ mạng lưới tàu chở dầu có cấu trúc sở hữu phức tạp, thường xuyên thay đổi quốc kỳ hoặc sử dụng các hình thức đăng ký khó truy vết nhằm né các biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Nga, theo Euronews.

Nhiều nước châu Âu gần đây đã tăng cường kiểm tra và chặn giữ những tàu bị nghi thuộc mạng lưới này, trong bối cảnh phương Tây tìm cách siết nguồn thu năng lượng của Nga.