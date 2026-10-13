NATO hé lộ ‘lý thuyết chiến thắng’ nếu bị tấn công

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Warsaw ngày 12.10, Tướng không quân Mỹ Alexus Grynkewich, Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, đã trình bày điều ông gọi là "lý thuyết chiến thắng" của liên minh trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công.

"Nếu có ai đó đủ ngu ngốc để tấn công chúng ta, chúng ta sẽ chống trả", theo Reuters dẫn lời ông Grynkewich. Ông Grynkewich mô tả NATO là lực lượng "sẵn sàng chiến đấu ngay tối nay" nếu bị tấn công.

Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich phát biểu trong Diễn đàn An ninh Warsaw ở Warsaw, Ba Lan ngày 12.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo "lý thuyết chiến thắng", phản ứng của NATO gồm 3 bước. Trước tiên, liên minh sẽ chặn đứng đợt tấn công ban đầu. Nếu đối phương tiếp tục tiến công, NATO sẽ làm suy yếu lực lượng đó và ngăn mọi bước tiến. Cuối cùng, nếu cần thiết, liên minh sẽ phá vỡ lực lượng đối phương cùng toàn bộ hệ thống tác chiến được triển khai chống lại NATO.

Ông Grynkewich nhấn mạnh phản ứng của NATO sẽ không nhất thiết chỉ giới hạn ở lực lượng trực tiếp tham gia cuộc tấn công. "Điều đó không chỉ bao gồm bản thân lực lượng tấn công mà còn bất cứ thứ gì hỗ trợ, duy trì và kiểm soát lực lượng đó", ông nói.

Tuy nhiên, Tư lệnh NATO cho biết ông không tin rằng một cuộc xung đột sắp xảy ra hoặc không thể tránh khỏi. Theo ông, cách tốt nhất để duy trì hòa bình là vừa chuẩn bị đầy đủ cho tình huống xấu nhất, vừa giữ các kênh liên lạc mở nhằm xử lý những tính toán sai hoặc hiểu lầm.

Những phát biểu trên được đưa ra giữa lúc quan hệ Nga - châu Âu tiếp tục căng thẳng. Nhiều chính phủ và cơ quan tình báo châu Âu gần đây cáo buộc Nga đứng sau các hoạt động phá hoại, tấn công mạng và những vụ xâm nhập bằng máy bay không người lái. Nga luôn cực lực bác bỏ các cáo buộc này, theo AP.

Cơ quan Tình báo quốc phòng Đan Mạch gần đây đánh giá nguy cơ Nga tiến hành một cuộc tấn công quân sự hạn chế nhằm vào một hoặc nhiều nước NATO giáp Nga hiện vẫn ở mức thấp, nhưng đang gia tăng. Giới chức châu Âu cũng lo ngại Nga có thể sử dụng các hoạt động bí mật hoặc một vụ xâm nhập hạn chế để thử phản ứng và mức độ đoàn kết của liên minh.

Ông Grynkewich cho biết chính những vụ phá hoại và đốt phá gần đây là một trong những lý do ông quyết định công khai hơn về cách NATO dự kiến phản ứng. "Điều tôi muốn làm là trấn an một tỉ công dân trong liên minh rằng chúng ta kiểm soát được tình hình. Chúng ta biết mình cần phải làm gì và biết cách thực hiện", ông nói.

Ông cũng cho rằng các nước NATO cần phối hợp phản ứng thống nhất trước những hoạt động mà họ quy trách nhiệm cho Nga, qua đó làm rõ "lằn ranh đỏ" của liên minh.

Ông Putin nói Nga sẵn sàng bảo vệ Kaliningrad bằng mọi loại vũ khí

Ở chiều ngược lại, đầu tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nước này không có kế hoạch tấn công các nước châu Âu và mong muốn cùng tồn tại hòa bình. Nga cũng nhiều lần phủ nhận liên quan các hoạt động phá hoại mà phương Tây cáo buộc.

Tuy nhiên, ông Putin nhấn mạnh Nga sẽ tận dụng "lợi thế cạnh tranh" về năng lực quân sự nếu đối đầu NATO, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ cuộc tấn công trực tiếp nào vào Kaliningrad đều có thể khiến vấn đề sử dụng toàn bộ kho vũ khí của Nga "ngay lập tức được đưa ra thảo luận".