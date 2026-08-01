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Thế giới

Ukraine đánh chìm tàu container Nga tại biển Đen

Vi Trân
Vi Trân
Rạng sáng 1.8, xuồng không người lái của Ukraine đã đánh chìm một tàu container thuộc sở hữu của Nga ở biển Đen, buộc 17 thành viên thủy thủ đoàn phải rời bỏ con tàu, AFP dẫn lời chủ sở hữu tàu cho biết.

Tập đoàn năng lượng hạt nhân nhà nước Nga Rosatom thông báo ít nhất 2 chiếc xuồng không người lái trên biển của Ukraine đã tấn công tàu hàng "Yanina" khi con tàu container đang di chuyển gần cảng Novorossiysk của Nga.

Ukraine đánh chìm tàu container Nga tại biển Đen - Ảnh 1.

Xuồng không người lái Ukraine tấn công một tàu trong ảnh cắt từ video do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố ngày 1.8

ẢNH: TÀI KHOẢN X @ZelenskyyUa

Rosatom cho biết con tàu - do công ty vận tải biển FESCO, một công ty con của Rosatom, vận hành - đang chở các hàng hóa dân sự, bao gồm thực phẩm đông lạnh và vật liệu xây dựng.

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy con tàu đang thực hiện các hoạt động liên quan đến lĩnh vực hạt nhân của Rosatom hoặc vận chuyển vật liệu hạt nhân.

"Thủy thủ đoàn đã rời tàu một cách có tổ chức sau khi con tàu bắt đầu chìm. Toàn bộ 17 thành viên thủy thủ đoàn đã được cứu và đều trong tình trạng sức khỏe tốt", Rosatom tuyên bố trên Telegram. Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev gọi đây là "hành động cướp biển".

Kyiv cáo buộc Moscow sử dụng tuyến đường biển này để vận chuyển các mặt hàng bị trừng phạt, trong đó có dầu mỏ.

Trong bài đăng trên X, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận đã tiến hành những đòn tấn công chính xác nhắm vào mục tiêu ở biển Đen và biển Azov.

"Một tàu container của Nga nằm trong danh sách trừng phạt, mang tên Yanina, treo cờ Nga và có trọng tải hơn 100.000 tấn, cũng bị đánh trúng. Nhờ độ chính xác của lực lượng phòng vệ, con tàu đã bị đánh chìm", ông Zelensky viết.

Cũng trong rạng sáng, các đơn vị thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công cơ sở hạ tầng của 3 nhà máy lọc dầu tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga. Theo ông Zelensky, các mục tiêu này nằm cách xa biên giới gần 1.600 km, xử lý hàng triệu tấn dầu mỗi năm.

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