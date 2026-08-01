Nga - Ukraine dồn dập tập kích lẫn nhau

Thiệt hại được ghi nhận tại nhiều thành phố, trong đó có Kyiv và Lviv, theo The Kyiv Independent. Cuộc tấn công cũng khiến miền đông Ba Lan phát báo động không kích, sau khi một vật thể được cho là tên lửa Nga rơi xuống cánh đồng tại tỉnh Lublin. Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị một đợt tập kích lớn. Viết trên mạng xã hội, ông Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cung cấp thêm hệ thống Patriot để đối phó tên lửa đạn đạo từ Nga.

Một tòa chung cư ở Lviv bị trúng tên lửa vào ngày 30.7 Ảnh: Reuters

Ngược lại, giới chức Nga ngày 31.7 thông báo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây cháy một cơ sở năng lượng và nhiều nhà kho tại tỉnh Volgograd, khiến 5 người bị thương. Một trung tâm hậu cần của hãng bán lẻ Wildberries tại thành phố Volgograd cũng bốc cháy nhưng không ghi nhận thương vong. Kyiv chưa phản hồi về các thông tin này.

Trong bối cảnh chiến sự căng thẳng, Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna ngày 30.7 cho biết nước này đang thảo luận với Lầu Năm Góc về khả năng được cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3. Tuy nhiên, việc thiết lập dây chuyền sản xuất có thể kéo dài từ 1 - 5 năm. Hai bên cũng cân nhắc phương án Ukraine đặt mua tên lửa dài hạn, sau đó đổi vị trí trong dây chuyền sản xuất với một khách hàng khác để nhận hàng sớm hơn, theo Reuters. Bà Stefanishyna cho biết Nga gần đây phóng hàng chục tên lửa đạn đạo mỗi đêm, khiến nhu cầu bổ sung tên lửa đánh chặn trở nên cấp bách.

Ông Trump dội 'gáo nước lạnh' vào mong muốn sản xuất tên lửa Patriot của Ukraine

Liên quan vấn đề này, cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chưa chắc sẽ cho phép Ukraine sản xuất Patriot. "Chúng tôi không tìm kiếm tên lửa. Chúng tôi đang tìm kiếm hòa bình", tờ Financial Times dẫn lời ông Trump trả lời phỏng vấn. Các Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner được cho là có thể sẽ đến Kyiv vào nửa cuối tháng 8 để thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao.



