Chiến sự Ukraine ngày 1.618: Nga ồ ạt không kích, Ukraine đánh nhiều mục tiêu hạ tầng

Một khu chợ ở Kyiv bị không kích vào ngày 30.7 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 30.7 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay Nga tấn công Ukraine với hàng chục tên lửa và hàng trăm máy bay không người lái (UAV), khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Viết trên Telegram, nhà lãnh đạo Ukraine cho hay Nga phóng hơn 70 tên lửa và 280 UAV. Theo Không quân Ukraine, mục tiêu chính là thủ đô Kyiv và tỉnh Lviv phía tây gần biên giới với Ba Lan.

Ba Lan đã điều động máy bay chiến đấu để bảo vệ không phận. Ukraine cho biết một tên lửa hành trình của Nga đã bay vào lãnh thổ Ba Lan. Trước đó, lực lượng chức năng Ba Lan phát hiện một hố sâu và mảnh vỡ trên một cánh đồng sau thông tin về một vụ nổ.

Ông Zelensky nói thêm rằng chỉ có "chuyên môn xuất chúng" của các đơn vị phòng không Ukraine mới giúp cứu sống nhiều người, trong bối cảnh Ukraine vẫn thiếu tên lửa phòng không.

Lực lượng phòng không Ukraine cho biết đã bắn hạ 55 tên lửa và 265 UAV, nhưng trong số 9 tên lửa đạn đạo được Nga phóng, Ukraine chỉ bắn hạ được 1 quả. Tổng cộng 11 tên lửa và 17 UAV đã đánh trúng mục tiêu tại 20 địa điểm.

Hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất là vũ khí duy nhất trong kho của Ukraine có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga, vốn bay với tốc độ gấp nhiều lần tốc độ âm thanh.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Hai bên trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhắm vào dân thường.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 30.7 cho biết lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát các làng Chernihivka và Mala Slobidka tại tỉnh Donetsk, cũng như làng Mokhrytsia ở tỉnh Sumy và làng Yurchenkove ở tỉnh Kharkiv của Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ukraine tấn công nhiều cơ sở hạ tầng Nga

Theo các nguồn thạo tin, UAV của Ukraine đã tấn công một cơ sở sản xuất dầu hướng dương tại cảng Taman của Nga ở eo biển Kerch.

Cơ sở này thuộc sở hữu của Efko, một trong những công ty nông nghiệp và chế biến thực phẩm hàng đầu của Nga. Một nguồn tin cho biết thiệt hại không đáng kể. Efko từ chối đưa ra bình luận.

Văn phòng Công tố Nga trước đó cho biết UAV của Ukraine đã tấn công Taman ở vùng Krasnodar phía nam của Nga.

Ukraine còn tấn công một bến xuất khẩu ngũ cốc lớn tại cảng Taman, gây thiệt hại đáng kể. Cơ sở xuất khẩu này do Demetra, một trong những công ty nông nghiệp lớn nhất của Nga, kiểm soát và có công suất 5 triệu tấn. Demetra từ chối bình luận.

Ngoài ra, Tư lệnh Lực lượng Không người lái của Ukraine Robert Brovdi cho biết quân đội nước này đã tấn công 4 tàu chở dầu của Nga ở biển Đen và biển Azov. Theo ông, tổng cộng 205 tàu dầu của Nga đã bị tấn công trong 3 tuần qua, gồm 130 chiếc tại biển Azov và 75 chiếc tại biển Đen.

F-16 của Ukraine rơi

Không quân Ukraine xác nhận đã mất liên lạc với một chiến đấu cơ F-16 trong nhiệm vụ tác chiến vào ngày 29.7, sau khi máy bay gặp sự cố khẩn cấp trên không.

"Phi công hiện vẫn an toàn. Anh ấy đã được sơ tán thành công và đưa đến cơ sở y tế để kiểm tra cũng như thực hiện các xét nghiệm chẩn đoán", Không quân Ukraine cho biết, theo trang tin The Kyiv Independent.

Theo lực lượng này, viên phi công lái chiếc F-16 nói trên đang thực hiện nhiệm vụ đánh chặn các mục tiêu trên không của Nga thì gặp sự cố khẩn cấp nên buộc phải bung ghế thoát hiểm.

Nguyên nhân vụ F-16 rơi vẫn đang được điều tra khi các chuyên gia nỗ lực xác định điều gì khiến máy bay bị rơi. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ Nga.

Quân đội Mỹ mua thêm tên lửa Patriot

Lục quân Mỹ đã ký hợp đồng trị giá 58,6 tỉ USD với Lockheed Martin để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot, trong bối cảnh các cuộc xung đột ở Iran và Ukraine đang làm tiêu hao kho vũ khí Mỹ.

Lục quân Mỹ cho hay đây là bước chuyển đổi từ thỏa thuận kéo dài một năm trị giá 4,7 tỉ USD được ký hồi tháng 4 sang hợp đồng kéo dài 7 năm, theo đó thiết lập kế hoạch mua sắm nhiều năm đối với tên lửa đánh chặn Patriot cho giai đoạn tài khóa 2026 – 2032, theo Reuters hôm 30.7.

Lockheed Martin cho hay nguồn vốn từ hợp đồng sẽ giúp công ty tăng công suất sản xuất tên lửa PAC-3 MSE lên gấp 3 vào cuối năm 2030, và tăng khoảng 50% lực lượng lao động tại nhà máy ở Camden (bang Arkansas), từ khoảng 1.200 lên 1.850 nhân viên.

Doanh nghiệp này cũng cho biết đến năm 2030 sẽ đầu tư 8 - 9 tỉ USD để hiện đại hóa hơn 20 cơ sở trên khắp nước Mỹ, bao gồm những trung tâm sản xuất đạn dược mới tại bang Alabama và Arkansas.

PAC-3 MSE là vũ khí đánh chặn dùng để đối phó tên lửa đạn đạo, hành trình và máy bay.

Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, trụ sở Washington D.C) trong tuần ước tính quân đội Mỹ còn chưa đến 1.000 tên lửa đánh chặn Patriot và 250 tên lửa đánh chặn THAAD. Mỹ đã mạnh tay sử dụng hai hệ thống phòng không chủ lực này trong các hoạt động quân sự gần đây tại Trung Đông.