Chiến sự Ukraine ngày 1.617: UAV tấn công sâu, nhiều cơ sở Nga cháy lớn

Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov ngày 29.7 cho biết phòng không đã được kích hoạt khi thành phố Ryazan hứng chịu đợt tấn công. Ông Malkov không xác định những cơ sở bị tập kích.

Tuy nhiên, người dân địa phương cho biết đã nghe nhiều tiếng nổ và đăng tải hình ảnh cho thấy hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ryazan cùng một kho hàng của Tập đoàn thương mại điện tử Wildberries.

Khói bốc lên cuồn cuộn từ kho hàng của Wildberries, tỉnh Ryazan (Nga) ngày 29.7.2026 ẢNH: REUTERS

Nhà máy lọc dầu Ryazan có công suất hơn 17,1 triệu tấn mỗi năm, tương đương khoảng 5% tổng sản lượng lọc dầu của Nga. Cơ sở này nhiều lần trở thành mục tiêu trong chiến dịch tập kích hạ tầng năng lượng Nga của Ukraine. Một đợt tấn công hồi tháng 5 từng khiến nhà máy phải tạm ngừng hoạt động, theo The Kyiv Independent.

Sau vụ tập kích ngày 29.7, Công ty Wildberries thông báo việc tiếp cận kho hàng tại Ryazan "tạm thời bị hạn chế" và sẽ cập nhật khi hoạt động được khôi phục.

Trong những ngày qua, UAV từ phía Ukraine được cho là đã gây hư hại ít nhất 7 kho hàng của Wildberries, làm mất khoảng 10% năng lực lưu trữ của doanh nghiệp, gián đoạn hoạt động và ảnh hưởng đến hàng chục nghìn đơn vị kinh doanh trên nền tảng.

Ukraine cáo buộc Wildberries phân phối nhiều mặt hàng lưỡng dụng có thể phục vụ quân đội Nga, như áo chống đạn và cáp quang dùng cho UAV. Wildberries hiện chiếm gần một nửa thị trường bán lẻ trực tuyến của Nga.

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Phó thư ký Hội đồng An ninh Nga Alexander Maslennikov ngày 29.7 nói với Hãng thông tấn TASS rằng Ukraine tấn công các kho hàng Wildberries nhằm gây bất ổn cho doanh nghiệp nhỏ và thu hút sự chú ý của truyền thông. Tuy nhiên, ông cho rằng tác động đối với toàn bộ nền kinh tế Nga vẫn hạn chế.

Ở chiều ngược lại, giới chức Ukraine ngày 29.7 cho biết một người thiệt mạng và 3 người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV của Nga tại tỉnh Kherson. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố UAV nước này đã đánh trúng 2 tàu chở vũ khí và thiết bị quân sự ở phía đông cảng Odessa. Ukraine chưa bình luận về thông tin này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nêu cách đối phó Nga

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cho biết Ukraine không thể đối đầu trực diện với Nga về sức mạnh quân sự mà phải sử dụng nguồn lực thận trọng và tác chiến theo cách "bất đối xứng".

Ông Khmara cho biết đã xây dựng một tầm nhìn tương đối rõ về những chiến thuật có thể giúp hoạt động quân sự của Kyiv đạt hiệu quả cao hơn. "Tôi hiểu rõ những gì đang được sử dụng, những gì có thể được triển khai để chống lại đối phương và biện pháp nào có thể phát huy hiệu quả nhất trong tương lai", ông Khmara nói.

Theo quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, quản lý nguồn lực và hậu cần sẽ giữ vai trò then chốt, đặc biệt trong việc bảo đảm các đơn vị tiền tuyến có đủ trang thiết bị cần thiết.

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Khi được hỏi Ukraine làm cách nào để gây thiệt hại cho ngành dầu mỏ và cơ sở hạ tầng của một đối thủ có tiềm lực vượt trội, ông Khmara nói: "Chúng tôi không thể lấy sức mạnh đối đầu sức mạnh. Chúng tôi phải chiến đấu theo cách bất đối xứng".

Trong những tháng gần đây, Ukraine tăng cường các cuộc tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu và các cơ sở công nghiệp trên lãnh thổ Nga. Theo ông Khmara, mục tiêu của những đòn đánh sâu vào lãnh thổ Nga là gây ra thiệt hại lớn hơn đáng kể so với chi phí mà Ukraine phải bỏ ra để thực hiện.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara ẢNH: REUTERS

Ông Khmara cũng bày tỏ hy vọng quan hệ Ukraine - Mỹ sẽ phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược lâu dài. Theo đó, Ukraine có thể chia sẻ với Washington kinh nghiệm thực chiến trong chiến tranh hiện đại, đặc biệt về máy bay không người lái, tác chiến điện tử và các cuộc tấn công tầm xa.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh khả năng tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot có ý nghĩa quan trọng đối với Ukraine trong việc đối phó các đợt không kích của Nga.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của ông Khmara kể từ khi được bổ nhiệm làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine hồi tuần trước.

Ông Zelensky hối thúc Mỹ cấp phép sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28.7 đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, thảo luận về việc tăng cường năng lực phòng không cho Kyiv và khôi phục các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột, theo Reuters.

"Đó là một cuộc gặp rất tốt", ông Zelensky cho hay. Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về khả năng Ukraine được cấp phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot cùng một số đề xuất khác trong lĩnh vực quốc phòng.

Theo Tổng thống Ukraine, 2 bên cũng nhất trí rằng cần khôi phục tiến trình ngoại giao. Các nhóm phụ trách của 2 nước sẽ tiếp tục thảo luận chi tiết và chuẩn bị cho những cuộc tiếp xúc tiếp theo.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump chụp ảnh chung trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 28.7.2026 ẢNH: AFP

Sau cuộc gặp, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, cho biết Kyiv và Washington nhất trí "tăng cường tiến trình đàm phán ở mọi cấp độ". "Hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc thảo luận thực chất về các bước ngoại giao và an ninh cần thiết để mang lại một nền hòa bình công bằng. Cùng với các đối tác Mỹ, chúng tôi hiểu rõ sự cần thiết phải chấm dứt xung đột càng sớm càng tốt và một cách công bằng", ông nói.

Trong chuyến thăm Washington, ông Zelensky còn gặp Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb để thảo luận việc cung cấp tên lửa đánh chặn Patriot và các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga, theo The Kyiv Independent.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng làm việc với đại diện Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin, nhà sản xuất hệ thống Patriot cùng nhiều loại vũ khí như ATACMS, HIMARS và tiêm kích F-16. Theo ông Zelensky, cuộc trao đổi tập trung vào các giải pháp cụ thể nhằm thu hẹp khoảng trống phòng không của Ukraine.